Amici 21 finale, sfide e pagelle/ Luigi vince con il talento poliedrico

Amici 21 serale 2022, si accende la competizione alla finale: le pagelle sui 6 finalisti de Il sussidiario.net

Il grand-final di Amici 21, andato in onda il 15 maggio 2022 su Canale 5, è stato all’insegna di emozioni al cardiopalmo per i telespettatori, tra premi, riconoscimenti e un’accesa polemica web. A contendersi la il trionfo nella sfida finale del nono serale del talent è la rosa dei 6 finalisti, ovvero il cantante Albe (al secolo Alberto La Malfa), la cantante Sissi (Silvia Cesana), il cantante Alex (Alessandro Rina), il cantante Luigi Strangis, il ballerino Michele Esposito.

AMICI 21 PAGELLE E VINCITORE LUIGI STRANGIS/ Michele mai fuori posto, Alex avvolgente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

La prima manche di sfida concerne il circuito canto, di cui il primo girone viene disputato tra i cantanti: Sissi apre con il singolo Scendi (voto 7, bella voce), a seguire Alex esegue il singolo Non siamo soli (voto 8, è a fuoco), seguito poi da Luigi che canta l’inedito Tienimi stanotte (voto 9, Luigi è una garanzia di talento per interpretazione e la capacità di tradurre con le note della chitarra le sue emozioni nel canto). Albe presenta il singolo Karma (voto 9, strizza l’occhio ai tormentoni dell’estate). Albe è il primo eliminato alla finale, ma per il web il talento del giovane cantautore e musicista è troppo sottovalutato.

Festa per Luigi Strangis dopo vittoria Amici 2022/ Folla in Calabria, lui brinda…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Il secondo girone di canto vede Sissi schierare Make you feel my love (voto 7 e mezzo, va migliorata l’interpretazione), Alex in Goodbye my lover (voto 7, non brillante dal punto di vista dell’interpretazione). Luigi opta per la cover di Pietre (voto 8, ottima qualità di staging) ed è Sissi l’eliminata. A questa punto la finale del circuito canto viene registrata tra Alex e Luigi, con il primo che esegue Somebody to love, Sogni al cielo e Like I would (voto 8, Alex è tecnicamente un cantante che può crescere) e il secondo che si esibisce con Come together, Muro, e Footlose (voto 8 e mezzo, Luigi ha una personalità artistica) e l’eliminato è Alex. Luigi si aggiudica la vittoria del circuito canto.

Serena Carella, da Amici 21 a New York/ "La borsa di studio per me è vincere Amici"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Amici 21 serale 2022, Luigi sbaraglia la concorrenza e batte Michele

Dopodiché è la volta del circuito ballo, disputatosi tra Michele Esposito e Serena Carella. Parte la ballerina modern che esegue una serie di prove di ballo su Ain’t no mountain high enough, Easy on me, We are the people (voto 8 e mezzo: la ballerina è un prodotto di Amici e mostra i frutti della sua crescita registrata nella scuola, al confronto con Michele, ballerino già tecnicamente formato prima del talent; in più ha iconicità, un valore aggiunto sul palco) contro il ballerino classico che risponde con le sue coreografie montate su Le corsaire, Beethoven e Forgiveness (voto 8: grande tecnica e padronanza scenica, va però costruita l’identità del ballerino). Serena lascia la finale e Michele si aggiudica la vittoria del circuito ballo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

La finalissima viene poi disputata tra Michele e Luigi. Il ballerino si esibisce nei pezzi su Don Chisciotte, Fix You, Nessun dorma, Wallah, Bird set free, Le corsaire (voto 9, Michele si direbbe pronto per una carriera di ballerino già avviata) contro il cantante che si esibisce sulle note di Kobra, Tondo, Partirà da zero (voto 9, Luigi sbaraglia la concorrenza con la sua personalità artistica e il talento poliedrico in fatto di canto, intenzione vocale, staging, scrittura musicale e la capacità di fondersi con il suono della sua chitarra). Michele si classifica secondo e Luigi vince il talent per la gioia dei fedeli supporters, tra cui il rivale amico LDA che gli lancia una dedica social definendolo un “fratellone”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA