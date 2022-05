Amici 21, finale tra le polemiche/ Maria De Filippi: “Avrei voluto che vincesse…”

Amici 21, finale: Maria De Filippi si apre sulla competizione tra Alex e Luigi, tra le polemiche

Il grand final di Amici 21, che ha decretato il trionfo di Luigi Strangis, come vincitore del circuito canto e del talent in assoluto, si è registrato tra le polemiche più disparate. In particolare c’è chi in rete ha tacciato il talent di aver favorito alcuni concorrenti a discapito di altri nella fase serale dello show, in prospettiva della finale. C’è chi ha persino tacciato i finalisti Alex e Luigi di essere i protetti del talent, in quanto entrambi hanno avviato delle trattative per la firma di un contratto discografico con la 21CO, casa discografica fondata tra gli altri dagli ex Amici, Giordana Angi e Briga.

Tutte polemiche per cui ci si domanda in rete quale sarebbe stato stato il favorito di Maria De Filippi, tra i finalisti di Amici 21. E a rispondere alla curiosità generale ci ha pensato ora la stessa conduttrice, in un intervento registrato proprio nel corso della puntata epilogo del talent show.

Al termine della manche di canto che ha visto i due nemici amatissimi, Alex e Luigi, scontrarsi a suon di cover e inediti per l’accesso alla finalissima dello show, Maria De Filippi non ha fatto mistero della sua preferenza tra i finalisti del suo talent.

Maria De Filippi tifosa sfegatata di Alex e Luigi

“Quando i giornalisti dicono che siete la finale è la verità”, esordisce Maria De Filippi, non appena comunicato il verdetto che ha decretato la vittoria di Luigi ai danni di Alex. L’intervento della conduttrice, poi, prosegue, con i due interlocutori finalisti:” Voi siete la musica, il canto. Avrei voluto che vinceste entrambi”.

Un vero endorsement quello di Maria De Filippi, inaspettato per molti telespettatori e del tutto prevedibile secondo molti altri fedeli sostenitori del talent show di Canale. Nel frattempo, Alex e Luigi concorrono con gli altri protagonisti cantanti di Amici 21, nelle classifiche di vendite,dove tra tutti primeggia “il finalista mancato” LDA.

