Amici 21, stime di vendita/ LDA primo, Albe supera Luigi vincitore

Amici 21, si delinea la classifica del circuito canto sulle stime di vendita: primeggia LDA

A pochi giorni dal grand final di Amici 21, che ha visto i 6 finalisti Albe, Luigi, Alex, Sissi, Michele e Serena sfidarsi per gli ambiti premi e riconoscimenti messi in palio al talent, come il montepremi finale del valore di 150mila euro ottenuto da Luigi Strangis, si delinea una classifica dei cantanti. Quest’ultima si basa sulle stime delle vendite associate ai principali protagonisti del serale di Amici 21, tra i cantanti ingaggiati al talent, e dai dati in questione emerge che a primeggiare sia il finalista mancato Luca D’Alessio in arte LDA. Il vero vincitore finale del circuito canto al talent -stando alle prime stime di vendita aggiornate all’era Amici 21- è quindi LDA, che vanta almeno 166mila copie vendute, dopo l’esperienza televisiva vissuta allo show prodotto e condotto da Maria De Filippi, che lo ha reso celebre in Italia.

Chi è alle spalle di LDA, per le stime di vendita

Alle spalle di LDA, nella classifica dei cantanti targata Amici 21 delineatasi secondo le prime stime di vendita, si posiziona Albe (Alberto La Malfa), il quale è al centro delle polemiche web del momento sulla finale del talent. L’allievo di Anna Pettinelli è secondo, con la quota di all’incirca 114mila copie vendute di singoli, che gli fa battere in proporzione il cumulo delle vendite raggiunge dal vincitore finale e suo avversario al grand-final di Amici 21, Luigi Strangis.

Quest’ultimo, vincitore finale e vincitore del circuito canto di Amici 21, con le sue 63mila copie vendute è quinto, superato in termini di vendite anche dagli altri due cantanti finalisti del talent, Alex e Sissi. Al terzo posto troviamo, infatti, l’allievo di Lorella Cuccarini, che supera le 93mila copie vendute, mentre al quarto posto figura l’altra allieva di Lorella Cuccarini, Sissi (Silvia Cesana), le cui vendite sfiorano le 93mila copie vendute.

