Amici 21, flirt tra Alex e Serena?/ La fidanzata Cosmary interviene sui social e…

Amici 21, tra Alex e Serena c’è del tenero? Cosmary interviene e…

Sui social sono in molti a fare il tifo per Alex e Serena. I due concorrenti di Amici 21 hanno fatto battere il cuore al web che ha fatto notare come tra loro ci sia una bella intesa. Alex è però fidanzato con Cosmary Fasanelli. I due sono ancora fidanzati tanto che Cosmary è intervenuta sui social per respingere qualsiasi illazione. La Fasanelli è intervenuta sotto al commento di un utente confermando di essere ancora impegnata con il cantante. Un utente aveva scritto: “Alex e Serena sono proprio fatti per stare insieme comunque”. Qualcuno però ha replicato: “Ma Alex non sta con Cosmary?”. Cosmary Fasanelli è intervenuta postando una emoticon con la mano alzata. Il loro amore è sbocciato in maniera del tutto inaspettata. Alex è entrato ad Amici 21 e si è presentando come un ragazzo silenzioso e timido. Eppure quando è entrata Cosmary in casetta è spuntato un sorriso luminosissimo sul suo viso: è su questo che ha giocato Maria. La conduttrice forse non si aspettava, ma magari sperava, che Alex venisse ricambiato da Cosmary.

La convivenza forzata ha fatto sì che sbocciasse l’amore. Alex e Cosmary si sono scambiati in questi mesi dediche tenere su Instagram. In occasione della Festa di San Valentino, Alex ha postato una storia sul suo profilo con uno sfondo nero e in basso ha aggiunto un cuore e una rosa rossa. Cosmary ha condiviso la storia sul suo profilo, quindi il cantante l’ha taggata, e ha aggiunto anche lei un cuore rosso con sotto scritto “Piccolo grande amore”.

Tra Alex Rina e Luigi Strangis c’è tensione in casetta. Nel corso della prima puntata del serale Amici 21, è stato lanciato un guanto di sfida che ha coinvolto Luigi Strangis e Crytical ma secondo Anna Pettinelli il guanto non era equo e quindi lo ha quindi rifiutato. Il cantante Alex ha poi chiesto a Leonardo se il guanto di sfida fosse o meno equo. Leonardo sosteneva che non fosse equo e così Alex ha replicato: “Ma perché nessuno lo ha detto? Se io fossi stato in Luigi avrei detto “guarda che non è equa sta cosa”, non avrei mai cantato ed è lì la cosa che non mi piace. A prendere i punti così siamo bravi tutti”. Luigi li ha raggiunti a Alex ha ribadito: “Perché non hai detto niente? Lo sai anche te che Fra non poteva farlo. Cantare una ballad è completamente un’altra cosa”.

Luigi è, quindi, intervenuto nella discussione ad Amici 21, sottolineando che Crytical non ha nemmeno provato ad affrontare il guanto di sfida. Alex si è allora infervorato, criticando fortemente il collega: “Non ho mai sentito da lui un parere. E’ come se non avesse un parere. Fa sempre la parte di quello che non sa mai niente. Uno dovrebbe reagire, non sempre annuire. Non mi piacciono le persone che cadono dal pero”. Luigi però ha prontamente replicato: “Di te penso che sei bravo a cantare, che parli troppo, che metti in mezzo le altre persone”. Alex a volte è impetuoso. Probabilmente solo Cosmary potrà cercare di metterlo in riga facendogli capire che determinati comportamenti non vanno bene.











