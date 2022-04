Amici 21, LDA eliminato/ Maria De Filippi zittisce gli haters: “Gigi D’Alessio non ha mai chiamato”

Amici 21, LDA decimo eliminato tra le polemiche: Maria De Filippi replica alle accuse di raccomandazione

Il sesto serale di Amici 21 si chiude con l’eliminazione di LDA, battuto da Nunzio Stancampiano al ballottaggio finale, come stabilito dai soli voti dei 3 giudici, Stash Fiordispino, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Un verdetto che viene ora fortemente contestato dai telespettatori attivi sui social, in una polemica web sorta in nome del record di stream conseguito dal figlio di Gigi D’Alessio -di oltre 44 milioni di ascolti complessivi raggiunti su Spotify Italia (Albe, che è secondo per ascolti nella classe canto di Amici 21, è molto dietro a LDA, con poco più di 18 milioni di stream).

Dopo un sentito messaggio addio in lacrime rivolto ai rivali compagni, Luca D’Alessio si intrattiene in un dialogo intimista con la conduttrice e produttrice del talent, Maria De Filippi. “Ti devo ringraziare, perché mi hai fatto diventare Luca”, dichiara alla timoniera di Canale 5, LDA, e Queen Mary gli replica: “Ma forse lo eri già, Luca”. “Sì, però, tramite me hai fatto aprire gli occhi a tante persone e mi hai fatto diventare Luca”, aggiunge visibilmente commosso il figlio d’arte, grato alla conduttrice per avergli permesso di avviare la lotta personale ai pregiudizi di chi lo taccia di essere “un raccomandato” nell’industria musicale, in quanto figlio di Gigi D’Alessio. E proprio in replica alle accuse dei detrattori, la De Filippi poi interviene a totale smentita di quanto sono tacciati padre e figlio d’arte, rispetto a delle presunte “corsie preferenziali” a cui -a detta delle malelingue- il 19enne sarebbe ricorso per raggiungere il successo ad Amici 21.

La conduttrice di Amici 21 menziona il padre di LDA, Gigi D’Alessio

“Devo dire che tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata, mai. -tiene a testimoniare pubblicamente, Maria De Filippi-. Nonostante abbiamo i numeri io e lui. Mai. Non mi ha fatto manco gli auguri di Natale quest’anno”. E LDA replica con il suo inconfondibile savoir faire, bacchettando papà Gigi: “Questa è maleducazione…” (la classe si scatena tra le risate fragorose, ndr). “Penso lo abbia fatto per scelta”, difende Gigi D’Alessio, poi, Maria De Filippi, che quindi aggiunge parlando al decimo eliminato ad Amici 21: “Ricordi che ai casting ho detto di chi eri figlio e hai fatto i casting come tutti”. E LDA ricorda quanto sia stato importante per lui mettersi alla prova sul peso dei pregiudizi, con la scelta di rinunciare al suo nome Luca D’Alessio e optando per l’acronimo LDA che ha tre lettere come il genere che lui rappresenta, ovvero il POP allo stato puro: “Devi sudare e devi cadere, e quando cadi devi alzarti da solo”. “Essere figlio di tuo padre è un privilegio ma è anche un fardello, per chi come te vuole fare il tuo mestiere”, conclude, infine, Maria De Filippi, nell’inaspettato addio di LDA ad Amici 21.

