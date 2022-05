Amici 21/ LDA live tour 2022: concerti, date e città. Biglietti e prevendita:”Il mio sogno si avvera!”

Amici 21, LDA annuncia il tour live: il messaggio è social

Avanza sovrano e incontrastato il fenomeno pop di Luca D’Alessio in arte LDA, dopo la partecipazione del giovane ad Amici 21, che ha permesso al 19enne di farsi conoscere e di presentare la sua musica al grande pubblico del piccolo schermo, in replica ai detrattori. L’artista dei record nonché mancato finalista di Amici 21 si gode ora il successo dell’instore tour promozionale del primo album eponimo, che segna il tutto esaurito all’ordine del giorno. E come se non bastasse, mentre si attende il video ufficiale del singolo apripista dell’album LDA, Bandana, intanto, il 19enne originario di Napoli annuncia che insieme al suo team management facente capo alla casa discografica Sony Music Italia si è organizzato il primo live tour per lui, targato Friends & Partners.

LDA, cambia il peso dopo Amici 21/ "Mamma Carmencita sarà contenta..."

Ad annunciarlo è stato proprio il figlio di Gigi D’Alessio attraverso un post condiviso dal giovane via social e diramato tra gli altri sul profilo Instagram del cantante di Quello che fa male, contenente in particolare i dettagli sui biglietti in prevendita. “Finalmente il mio sogno si avvera! – si legge nel messaggio che il cantante ha rilasciato a corredo dell’annuncio sul tour che lo vede ora impegnato in tre date live -. Annuncio le mie prime date a Roma, Milano, e la mia Napoli …”.

LDA: Cuccarini esulta, Zerbi "Hai vinto Amici"/ Nascono i Cucca-Rodo?

LDA prepara una sorpresa per i fan? Ecco cosa dichiara il cantante sul tour in partenza

L’annuncio social di queste ore, poi, prosegue con altri dettagli di LDA, che anticiperebbero ai fan una sorpresa in arrivo.

” E come potete immaginare un concerto con sette canzoni non è possibile – si conclude quindi così il post di annuncio del cantante e figlio d’arte, che lascia ai fan del giivane grande spazio all’immaginazione-. Quindi… arrivateci voi. Le prevendite a partire dalle ore 18:00 (dal 24 maggio) su @ticketone.it link in bio”.

Insomma, sembra proprio che LDA non voglia smettere di stupire i fan e che, come previsto da molti sostenitori del giovane durante la partecipazione di lui ad Amici 21, il figlio d’arte sia destinato a bruciare le tappe di una carriera che si prospetta sfavillante.

LDA supera Irama e Blanco nella classifica FIMI/ Cuccarini prima lo 'elimina' da Amici, ora esulta per record

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚡️LDA💙 (@lucadalessio_real)













© RIPRODUZIONE RISERVATA