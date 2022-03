Amici 21, LDA si sfoga: “Non sono inferiore a Sissi”/”Un cantante non è solo voce”

Amici 21 verso il terzo serale: LDA si sfoga con Carola Puddu

Nell’attesa del terzo serale di Amici 21, previsto per il prossimo sabato 2 aprile 2022, il cantante record del talent, LDA al secolo Luca D’Alessio, si lascia andare ad uno sfogo in confidenza con il resto dei compagni di studio, menzionando tra gli altri competitor, Sissi. L’occasione è una confidenza che vede LDA consolare Carola Puddu, ballerina appartenente alla sua squadra capeggiata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi al serale in corso, dal momento che lei è in preda allo sconforto e lamenta di non mettere mai a segno punti per il suo team alle prove serali. “La prossima che esce sono io e non voglio uscire ancor prima di aver dimostrato il lavoro che ho fatto, uscirei con dei rimpianti”, dichiara Carola Puddu in preda ai dubbi maturati sul suo talento rispetto alla competizione ad Amici 21. Carola è in lacrime e non nasconde di temere l’eliminazione imminente dal talent-show e a confortarla sono i compagni di studio, LDA.

Floriana Secondi fa una drammatica confessione/ "Ho avuto due aborti e mi dissero…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

“Se tu sei scarsa, dobbiamo andare via tutti”, dichiara LDA, mentre rincuora Carola. Poi il figlio di Gigi D’Alessio si toglie qualche sassolino dalle scarpe rispetto a chi proverebbe con ogni mezzo a sottrargli il titolo di “primo della classe canto ” per conferirlo a Sissi al secolo Silvia Cesana.

LDA oggi record, ieri regalava Vivimi/ La magia del compleanno, Stash: "Sei Pop puro ad Amici 21 "

LDA non si sente inferiore a Sissi: le parole ad Amici 21

Nel confidarsi con Carola Puddu, quindi, LDA al secolo Luca D’Alessio rincuora la ballerina esortandola a meditare sul fatto che nella vita -come per il principio di selezione naturale formulato da Charles Darwin- va avanti “il più forte”. “Io per esempio, come Luigi Strangis, non ci sentiamo gli anelli deboli tra i cantanti -dichiara il cantante record di Amici 21, LDA, mentre rincuora Carola Puddu-. Questa cosa deve entrare nel tuo cervello, perché se la pensi così tu esci domani dal talent. Se ti senti l’anello debole, no, non dev’essere così “. Poi, passa allo sfogo con riferimenti a chi lo paragona continuamente a Sissi al secolo Silvia Cesana, rispetto alla tecnica nel canto: “Qua va avanti chi è forte: chi è forte moralmente, chi è forte a ballare, chi è forte in quanto espressivo, chi caccia i coglioni e la cazzimma. Se dobbiamo stare a pensare alla tecnica è oggettivo che Michele Esposito come ballerino sia il migliore tecnicamente, come è oggettivo che Sissi è la migliore della classe canto. Ma io ti dico la verità non mi sento per niente inferiore a Sissi. Perché Sissi ha cose che io non ho e lei non ha cose mie e che non avrà mai”. E ancora: “E questa cosa vale per tuti. Un cantante non è solo voce, un cantante è un insieme di cose. Michele se ti offendi dimmi. Ma questo è il pensiero che faccio io. Siamo tutti diversi e tutti bravi sennò ad Amici non ci stavamo”.

Floriana Secondi smaschera Estefania Bernal in fuori onda/ "Falsa! Tu e Vaporidis…"

Che Sissi possa replicare allo sfogo di LDA? Staremo a vedere. Nel frattempo, LDA fa incetta di record ad Amici 21…













© RIPRODUZIONE RISERVATA