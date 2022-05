Amici 21, Lorella Cuccarini dice grazie a Maria De Filippi/ “Amicizia nata nella difficoltà…”

Amici 21, Lorella Cuccarini scrive a Maria De Filippi: ecco perché

Può dirsi una dei protagonisti indiscussi di Amici 21, Lorella Cuccarini, soprattutto per i guanti di sfida lanciati alle squadre avversarie al serale -considerati dal pubblico i più temuti in assoluto al talent, e ora lei stessa rompe il silenzio sulla sua ultima esperienza tv. Lo fa in occasione di una lettera indirizzata alla produttrice e conduttrice del talent, Maria De Filippi, via social. Un gesto che se da una parte fa storcere il naso a qualche detrattore, che riterrebbe il post della Cuccarini una trovata a fin di visibilità e troppo plateale per essere sentito, dall’altra manda in visibilio i fan della nemica amatissima di Rudy Zerbi ad Amici 21, alla luce del sodalizio artistico intercorrente tra le due celebri star tv.

Lorella Cuccarini: "Ho avuto una cotta per un ragazzo gay"/ "Un altro mi ha tradita…"

“Eccoci qui. Maria ed io – scrive tra le righe della lettera a Maria De Filippi, corredata su Instagram da uno scatto che immortala le due primedonne di Amici 21-. Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma molto di più. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato”. Parole che alluderebbero ad una crisi personale della showgirl dovuta anche alla lunga assenza dalla tv, dove è tornata protagonista nell’ultimo biennio, prima come insegnante di ballo ad Amici 20 e poi come insegnante di canto ad Amici 21.

Finale Amici 21, qualcosa non torna: perchè sala stampa non critica?/ Il motivo è...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Lorella Cuccarini rende grazie a Maria De Filippi: il messaggio della lettera è social

Quando scrive del suo “momento difficile”, con ogni probabilità Lorella Cuccarini intenderebbe alludere al momento storico in cui si ritrovò costretta a lasciare la conduzione a La vita in diretta per via di alcune inconciliabili divergenze con il collega co-conduttore, Alberto Matano. In quelle circostanze Maria De Filippi le inviò una proposta di collaborazione per Amici, che la più amata dagli italiani alla fine ha accettato. “Non basterebbero mille lettere per dirle grazie – ha aggiunto la cantante, dicendosi quindi grata a Maria se è tornata protagonista in TV, ma non solo-. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina. Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più”. E sul talent prodotto e condotto da De Filippi: “Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte”, ha concluso.

Soraia Cerino, chi è la scelta di Luca Salatino a Uomini e donne/ Preferita a Lilli

© RIPRODUZIONE RISERVATA