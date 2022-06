Amici 21, Luigi Strangis conquista il Tim Summer Hits/ Stefano De Martino lo elogia

Luigi Strangis: l’ex Amici protagonista al Tim Summer Hits di Roma

Ha trionfato ad Amici 21 di Maria De Filippi, aggiudicandosi la vittoria della sezione canto e quella del montepremi finale dell’evento, e ora torna al centro dell’attenzione mediatica per un nuovo show musicale a cui ha preso parte. Si tratta di Luigi Strangis, che in queste weekend di fine giugno 2022, più precisamente il 25 giugno 2022, si è imposto come grande protagonista tra gli ospiti della line-up del Tim Summer Hits di Roma, ovvero l’evento dedicato alle hit dell’estate 2022, al cui timone ha presenziato l’ex giudice alla fase serale del talent di Maria De Filippi, Stefano De Martino.

In occasione del nuovo evento musicale capitolino, Luigi Strangis ha eseguito una performance live sulle note dell’ultimo singolo estratto dal suo primo album in cantiere, il brano pop-rock romantico Tienimi stanotte, che sta scalando le classifiche musicali. Il primo album di studio del vincitore di Amici 21, Strangis, ha di recente registrato il suo debutto nella Top album di FIMI classificandosi alla #1, grazie alle vendite. E non a caso ad accogliere Luigi al Tim Summer Hits di Roma, c’era una moltitudine di fans, che erano in trepidante attesa di poter vedere dal vivo la giovane promessa della musica made in Italy e rivale amico di Luca D’Alessio in arte LDA, con cui Strangis ha duettato in diverse occasioni ad Amici 21, come sulle note di Se piovesse il tuo nome, un duetto registratosi al serale del talent e che ha incantato molti telespettatori di Canale 5. Tanto che, sulla scia dell’annuncio di un secondo album in cantiere prossimo in uscita di LDA, non si esclude che Luigi Strangis possa figurare nella track-list dell’atteso disco, per una collaborazione insieme al figlio di Gigi D’Alessio.

Stefano De Martino felice per il successo di Luigi, dopo Amici 21

A conclusione della sua performance al Tim Summer Hits di Roma, intanto, a sorpresa di molti anche Stefano De Martino si è detto entusiasta del successo raggiunto da Luigi, facendo così eco ai messaggi di supporto dei fan del giovane che giungono in queste ore via social per l’ex Amici 21. Questo, nonostante l’ex giudice di canto non abbia sempre votato a favore del cantante alla fase serale del talent di Maria De Filippi, preferendo a lui spesso e volentieri i rivali Alex e Sissi.

“Sono veramente felice per questo ragazzo”, ha dichiarato il conduttore Stefano De Martino, dopo aver rivolto un abbraccio a Luigi al termine della sua esibizione al Tim Summer Hits di Roma, così come emerge da un video pubblicato su YouTube e che è ora virale in rete.

