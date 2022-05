Amici 21, Maria De Filippi elimina Dario: “So quanto ci tenevi…”/ E’ polemica

Amici 21 Maria De Filippi comunica l’eliminazione di Dario Schirone: le reazioni

La semifinale di Amici 21 ha decretato un finalista in più rispetto alla rosa dei 5 posti di accesso alla finale previsti dalle ultime anticipazioni tv, e in definitiva, quindi, un solo eliminato, Dario Schirone. Così come ha reso noto una comunicazione di Maria De Filippi sul verdetto del ballottaggio a 4 -che dopo le 3 manche di sfida vedeva contrapporsi Albe, Serena, Alex e Dario per gli ultimi posti di accesso alla finale del talent- oltre ai primi 3 finalisti, Sissi, Luigi e Michele anche la coppia di fidanzati ha ottenuto l’ambita maglia dorata. Albe e Serena sono infatti diventati a sorpresa il quinto e la sesta finalista, per un pari merito stabilito dai giudici adibiti alle votazioni, Stash Fiordispino,, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia. Dario è l’ultimo eliminato uscente dal talent e a comunicarglielo alla semifinale di Amici 21 è Maria De Filippi, in un incontro a distanza ravvicinata registrato nello studio tv del talent, che ora scatena tra le reazioni dei telespettatori più disparate. E non mancano annesse polemiche, in rete.

“Dario non ci voglio girare intorno non sei in finale – dichiara Maria De Filippi ad un Dario che, visibilmente provato, fa fatica a ingoiare il rospo della sconfitta-, spero che tu sia stato bene spero tu sia contento di come abbia ballato al di là di quello che ha detto Alessandra Celentano”. Il messaggio di consolazione per Dario Schirone da parte della timoniera, poi, prosegue con un auspicio: “Spero che tu creda in quello che fai. So quanto ci tenevi, però i posti sono quelli che sono, non è una bocciatura…”.

Dario è l’eliminato della semifinale di Amici 21: il pubblico tv insorge

Tangibile è il dispiacere provato da Dario Schirone per la mancata qualificazione alla finale di Amici 21, che è attesa per il 15 maggio 2022 su Canale 5 e dove concorrerà tra gli altri 5 finalisti la fidanzata del ballerino, Sissi (Silvia Cesana). E intanto non mancano le reazioni web a margine dell’uscita di scena dal talent del pupillo di Veronica Peparini, perlopiù di contestazione. “Ma che è sta cafonata?”, è uno dei messaggi social che contestano l’addio di Maria De Filippi lanciato a Dario dallo studio tv di Amici 21. “Incredibile come ora tutti si compiacciano per Dario… -si legge poi ancora tra i messaggi del web a difesa del talento di Dario-. È un bravissimo ballerino e continuerà a lavorare anche fuori dal programma, ne sono sicura!”. E non mancano i messaggi che contestano l’eliminazione di Dario a beneficio di Serena Carella, ballerina pupilla di Raimondo Todaro: “Carola e Dario sacrificati per Serena… rendiamoci conto”. E infine si legge la critica di chi non accetta l’accesso alla finale della coppia Serena e Albe, rivelatosi una sorpresa per un nono finale a 6 finalisti (record del maggior numero di finalisti nella storia del talent): “Ma il senso di una finale a 6?”.

