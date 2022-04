Amici 21, chi saranno i prossimi eliminati? Le reazioni degli allievi/ Choc per LDA

Amici 21, LDA reagisce deluso alle nomination subite per l’eliminazione

Alla vigilia del quarto serale di Amici 21, previsto per il prossimo 9 aprile 2022 su Canale 5, LDA, Carola, Aisha, Crytical e Nunzio apprendono nella casetta dei talenti di essere risultati come i concorrenti a subire il maggior numero di nomination per le nuove eliminazioni dal talent. A reagire piuttosto deluso -rispetto alle motivazioni espresse dai più dei compagni di studio sulla nomination di massa- è in particolare LDA. “Ci sono rimasto di mer*a!”, esclama, adirato, e ancora: “Vedremo se esco, vedremo, si vedrà, poi me li ritroverò contro tutti, vediamo se vincono, se perdono… se vinco o perdo io…”. La compagna di squadra Carola, poi, reagisce consapevole di non risultare agli occhi degli altri come un anello forte della squadra di appartenenza: ” Guardando la mia squadra, io stessa mi sento la più debole per cui non sono sorpresa, non ci sono rimasta male ma me lo aspettavo”. Fa eco ai due, Crytical: “Mi dispiace, però comprendo questa cosa. E in queste situazioni non ce la faccio a trovare le parole giuste (allude alla difficoltà di rilasciare le nomination), ho detto Michele perché non lo conosco da tempo e ad esclusione ho votato lui (Michele Esposito)”.

Si creano fratture ad Amici 21, per le nomination in vista del quarto serale

Rispetto alla motivazione di Crytical, legata alla nomination inferta a Michele ad Amici 21, Alex attacca il rapper tacciandolo non troppo velatamente di non aver espresso chiaramente il motivo legato alla scelta di indicare il ballerino classico per l’eliminazione: “Sembra che hai timore di dire la motivazione reale, rispetto alla scelta della tua nomination”. Pronta la replica di Crytical: “Mi dà fastidio quando viene detto che io dico una cosa per fare il para*ulo. Una cosa che mi fa incaz*are. Mi dà fastidio che io venga visto in questo modo”. Anche Aisha è della rosa dei nominati e replica così: ” Mi piacerebbe sapere le motivazioni…”. Dario fa sapere: “ Io ho votato Nunzio, il latino non è il mondo, e te perché preferisco gli altri, la tua voce è importante ma a livello di interpretazione non mi arriva”. Luigi: “Ritengo gli altri più forti e di conseguenza ho votato così”. Carola, quindi, ironizza sulla sua nomination di massa ad Amici 21: “E’ stato bello stare insieme questi 7 mesi …”.

Serena punge LDA: “Luca si è arrabbiato”. Qualcuno le fa eco: “Luca ora si fa la valigia e va a casa…”. E LDA replica piccato, dichiarando guerra agli avversari ad Amici 21: “Ve la faccio fare a voi la valigia, quando sarete contro di me. Non mi aspettavo di essere tra i nominati, mi dà fastidio stare lì in mezzo ai nominati per l’eliminazione, io aspiro ad essere il migliore”. LDA conclude: “Se tutti mi votano, un motivo ci sarà, non è come per magia, ma perché pensi che io sia scarso”.













