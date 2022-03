Amici 21, One Republic annunciano l’allievo con cui duetteranno/ Tra Aisha e Luigi è…

Amici 21, One Republic uniscono le forze con un talento della scuola di Maria De Filippi

Alla vigilia del secondo serale di Amici 21, che andrà in onda il prossimo 26 marzo 2022 su Canale 5, dal daytime del talent in corso si apprende che è stato indetto un concorso per la sezione canto da One Republic nella scuola di Maria De Filippi con in palio un duetto con la pop-band guidata da Ryan Tedder. A sfidarsi a colpi di vocalizzi, per prendere parte al contest per il duetto con la band statunitense, sono i 18 concorrenti ammessi al serale di Amici 21. In un rvm mostrato in casetta ai talenti cantanti è proprio Ryan, leader di One Republic, a indicare i due prescelti come candidati per un ruolo nel featuring musicale messo in gioco sulle note di Sunshine, pensato dalla band made in USA per il mercato italiano in partnership con Amici di Maria De Filippi.

Aisha vince il duetto con One Republic: lacrime di gioia ad Amici 21

“Incredibile, complicato è scegliere per me, le esibizioni erano di livello – dichiara in un collegamento con la casetta dei talenti di Amici, rivolgendosi ai prescelti competitor Aisha e Luigi Strangis, e a convincere di più è la prima, residente a Napoli – . avrete un futuro come artisti, e sono quasi al punto di lanciare la monetina, mi sono piaciute entrambe le versioni di Sunshine. Ma con l’esibizione di oggi scelgo Aisha, dovendo sceglierne una, congratulations! Non vedo l’ora che esca la nostra versione”. Aisha è al settimo cielo e per i telespettatori del talent, emozionante è, oltre al trionfo della giovane, anche l’abbraccio della cantante al compagno rivale, Luigi, che esulta per lei nonostante la sconfitta.

Le sorprese non finiscono qui. Perché Aisha poi commuove il pubblico tv in un collegamento telefonico in cui esulta con la madre per il trionfo raggiunto in carriera, ovvero un duetto con One Republic e il leader Ryan Tedder. “Non ci credo!”, esclama la donna con la voce rotta dal pianto. La commozione è palpabile, tangibile e il pubblico di Canale 5 è al settimo cielo per la nuova opportunità di risonanza internazionale lanciata in Italia da Amici 21.

