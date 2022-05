Amici 21 Rudy Zerbi negò a LDA di suonare il piano/ Il retroscena scatena la polemica

Amici 21, LDA al centro delle contestazioni social

Quando ormai mancano pochi giorni alla finale di Amici 21, prevista per il 15 maggio 2022 su Canale 5, il web solleva un’accesa polemica che riguarda l’ex concorrente ed eliminato al sesto serale del talent, Luca D’Alessio. Secondo le contestazioni che giungono in queste ore via social, a Lda non sarebbe stato autotizzato dall’allora professore Rudy Zerbi di esibirsi con il pianoforte al talent show, non potendo quindi così mai dimostrare di essere in grado di suonare uno strumento né di essere un musicista.

Alla base della contestazione social, circola un video che immortala Lda mentre propone a Rudy di suonare il piano in sala-prove e il talentscout gli dà il due di picche. “Hai detto che non la volevi fare con la base, ma la volevi fare con il piano…”,esordisce Rudy parlando a Lda, nel video che è ora oggetto della polemica web. “No, io avevo proposto, nel caso si può fare con il pianoforte? Se non si poteva fare…”,ribatte quindi al talentscout, il pupillo LDA. E in replica Zerbi raggela l’allievo: “La risposta è no”.

Rudy Zerbi nel mirino dei critici social: c’entra l’ex pupillo

Il video oggetto della contestazione social è stato condiviso su Twitter dal popolo del web e fa ora discutere, tra i commenti di critici più disparati, peraltro anche piuttosto duri, che sono rilasciati sul conto di Rudy Zerbi. “Luca l’aveva pure proposto e non gliel’hanno mai fatto suonare in sette mesi, che pagliacci”, ha quindi riportato per iscritto un utente, a contestazione dell’eliminazione di LDA dal talent, avvenuta senza che il 19enne abbia potuto dimostrare tutto il potenziale del suo talento. Questo accade quando ormai manca poco alla finale di Amici 21, ma intanto il figlio di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio, scala i vertici delle classifiche musicali con il nuovo nonché quinto inedito rilasciato nell’era Amici 21, dal titolo Bandana. Insieme all’ex ballerino Cristian Stefanelli, il figlio d’arte ha proposto su TikTok la coreografia ufficiale del tormentone del momento, che si candida ufficialmente all’elezione di hit dell’estate 2022.

