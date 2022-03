Amici 21 serale 2022, Celentano sfida Serena e attacca “Non ha corpo armonioso da ballerina”/ È body shaming?

Amici 21 serale 2022, Alessandra Celentano sfida Serena Carella: il confronto con Carola Puddu fa discutere

Si avvicina il via al serale di Amici 21, atteso per il 19 marzo 2022 su Canale 5 , e intanto si accende la competizione tra le 3 squadre competitor che animeranno l’atteso show, con i guanti di sfida che Alessandra Celentano lancia a due ballerini. Gli sfidati sono, in questo caso, Serena Carella e Christian Stefanelli, entrambi membri del team Raimondo Todaro, contro i quali la maestra di danza classica schiera rispettivamente i pupilli, Carola Puddu e Michele Esposito. Particolarmente infuocato si fa il guanto lanciato a Serena, con un affondo non troppo velato da parte della Celentano alla giovane per ciò che concerne l’aspetto fisico, che a detta della maestra nel caso della sfidata non rispecchia le linee classiche ideali concepite dal mondo della danza per un ballerino che si rispetti: “In questa coreografia dovrò vedere un corpo armonioso da ballerina, esile, lungo e dotato, quindi linee, piedi, ginocchia, schiena, aperture e poi, ovviamente, classe, femminilità, movimento. Insomma, la bellezza e la bravura nella loro totalità. Pretendo di assistere all’apoteosi della bellezza fisica e dell’eleganza“.

Pronta è la replica di dissenso di Serena, che apprende della sfida da un rvm mostratole da Maria De Filippi: “La danza è tanti fattori.. Mi scoccia la lettera sul fisico”. E non mancano, poi, le lacrime della ballerina, che finisce in preda allo sconforto.

Maria De Filippi rincuora Serena: le reazioni al guanto lanciato al serale di Amici 2022

Ma è la stessa conduttrice di Amici 21, Maria De Filippi, a rincuorare Serena Carella: “Sei bella, sei cretina se piangi, sei bella”. “La danza non è solo aspetto fisico, ma è anche tanto altro”, rimarca quindi il suo pensiero, la ballerina membro del team di Raimondo Todaro. E intanto l’opinione dell’occhio pubblico – sul nuovo guanto di Alessandra Celentano per Serena- si spacca, tra le reazioni social più disparate, dando vita così ad un prima polemica in vista del serale di Amici 21.

“Si sapeva che sarebbe arrivato questo momento”, commenta qualcuno alludendo all’avanzata Celentano, seguito poi da chi appoggia quest’ultima dai detrattori, “Forza Carola!”. “Ma la Celentano sa solo parlare di aspetto fisico? Sta uccidendo Serena”, commenta poi un altro utente, che taccia non troppo velatamente di bodyshaming la maestra per la motivazione data al guanto di sfida sferrato contro Serena.

E una domanda sorge ora spontanea, alla luce della polemica sollevatasi sul profilo Instagram di Amici: Serena accetterà la sfida contro Carola? Staremo a vedere.

