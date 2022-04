Sissi, Amici 21/ È la prima della classe canto? Parla LDA: “Lei non ha…”

Amici 21, Sissi è la prima della classe canto? Parla LDA

Alla vigilia del terzo serale Amici 21, la cui messa in onda è prevista per il 2 aprile 2022 su Canale 5, si rileva un momento tv dal daytime settimanale del talent che accende ufficialmente la competizione tra il cantante record di stream nella scuola, LDA, e una tra i suoi diretti rivali, Sissi. Il momento in questione si registra quando Carola Puddu finisce in preda allo sconforto, legato al pensiero di essere tra le prossime eliminazioni previste al terzo serale di Amici 21, dal momento che non porta mai in squadra il punto durante le sfide a squadre. E il riferimento è all’andamento dei due appuntamenti serali di Amici 21.

A questo punto interviene LDA, che consola la compagna di squadra, Carola: “Se tu sei scarsa, dobbiamo andare via tutti”. Ma non è tutto. perché sempre per confortare Carola, LDA fa poi un parallelo al confronto di cui lui è protagonista con Sissi al secolo Silvia Cesana, in replica a chi proverebbe a sottrargli il titolo di “primo della classe canto” per conferirlo alla cantante, per voce e tecnica nel canto. “Qua va avanti chi è forte: chi è forte moralmente, chi è forte a ballare, chi è forte in quanto espressivo – esordisce LDA- chi caccia i coglioni e la cazz*mma. Se dobbiamo stare a pensare alla tecnica è oggettivo che Michele Esposito come ballerino sia il migliore tecnicamente, come è oggettivo che Sissi è la migliore della classe canto. Ma io ti dico la verità non mi sento per niente inferiore a Sissi”. Poi, rimarca il suo punto di vista, dichiarando che la voce unitamente alla tecnica non faccia un cantante: ” Perché Sissi ha cose che io non ho e lei non ha cose mie, che non avrà mai”. E ancora, il discorso poi si estende a tutti i concorrenti del serale di Amici 21: “E questa cosa vale per tuti. Un cantante non è solo voce, un cantante è un insieme di cose. Ma questo è il pensiero che faccio io. Siamo tutti diversi e tutti bravi sennò ad Amici non ci stavamo”.

Come reagirà Sissi al pensiero di LDA espresso ad Amici 21?

Insomma, LDA non condivide il pensiero secondo cui un cantante, in questo caso Sissi, sia ritenuto il miglior elemento della scuola di Maria De Filippi per estensione vocale e/o per la sola tecnica nel canto. Dal suo canto LDA al secolo Luca D’Alessio vanta la capacità di interpretazione e scrittura creativa, che gli permette di aggiungere delle barre personali alle canzoni cult della musica italiana e internazionale, quando è chiamato a realizzare le cover al talent. Come la versione in italiano realizzata sulle note di Changes di Justin Bieber, musa ispiratrice di LDA.

Nel frattempo, c’è chi tra i telespettatori attivi sui vari social network si chiede se Sissi al secolo Silvia Cesana sia a conoscenza del pensiero maturato da LDA, in replica a chi gli sottrarrebbe il titolo di “primo della classe canto” per conferirlo a lei, nonostante il record di ascolti su Spotify che il 19enne ha raggiunto nella scuola, superando se stesso a più riprese. Che LDA e Sissi possano rivelarsi finalisti di Amici 21? Staremo a vedere!.











