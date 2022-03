Amici 21, svolta sexy per Alex al terzo serale?/ Cuccarini lo smonta su Sex Bomb: “Non va bene”

Amici 21, Alex messo in discussione da Lorella Cuccarini? Le prove per il terzo serale sono turbolente

Alla vigilia del terzo serale di Amici 21, atteso per il 2 aprile 2022 su Canale 5, Alex al secolo Alessandro Rina vive un momento di crisi tra una prova e l’altra preparata con la maestra Lorella Cuccarini, sulle note dell’assegnazione convenuta per lui rispetto ad un guanto di sfida. A lanciare l’ardua prova al giovane è Rudy Zerbi. Il talentscout intende testare il talento di Alex in toto, non solo sulla tecnica vocale ma anche in fatto di staging, tanto che al giovane è richiesto -tra le altre cose- di maturare una scelta artistica anche per ciò che concerne l’outfit da sfoggiare sul palco del terzo serale di Amici 21.

Il guanto di sfida schiera Alex contro il pupillo di Rudy Zerbi, Luigi Strangis, sulle note di una cover di Sex Bomb di Tom Jones, Mousse T. E, in sala-prove, il cantante sembra parecchio provato -nel daytime settimanale del talent- mentre la Cuccarini ammette che le prove del pupillo stiano deludendo le sue aspettative. A detta della “più amata dagli italiani”, Alex è poco efficace in fatto di linguaggio del corpo e questo potrebbe metterlo a rischio rispetto al guanto di sfida che lo attende, in prospettiva delle eliminazioni previste al terzo serale di Amici 21.

“Tu sei troppo serio, stai cantando una canzone dove dici a una donna ‘sei una bomba’. -dichiara in sala prove Lorella Cuccarini al suo pupillo, Alex, esortandolo a migliorarsi sullo staging-. Se me lo dici con quella faccia lì, io non ci credo. Non va bene…”. E la critica della più amata dagli italiani, poi, prosegue ancora ai danni del pupillo cantante: “Se io ti dico una cosa ti guardo in faccia e non ti mollo, mi devi arrivare come un cazzotto”. Insomma, a detta della Cuccarini Alex non eccellerebbe in comunicazione, nel canto.

Che Alex possa, quindi, rivelarsi uno dei prossimi eliminati del serale di Amici 21? Nel frattempo, si rileva che il giudice Stash non sarà presente alle registrazioni del nuovo appuntamento del talent…

