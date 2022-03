Amici 21 verso il serale 2022/ Anticipazioni puntata 13 marzo: si formano le squadre!

Amici 21, anticipazioni puntata 13 marzo 2022

In attesa della prima puntata del Amici 21 serale 2022 in onda sabato 19 marzo su Canale 5, torna l’ultimo appuntamento domenicale con gli allievi che hanno conquistato l’ambita maglia dorata. Oggi 13 marzo su Canale 5 va in onda un appuntamento diverso di Amici che non è, dunque, quello consueto con esibizioni e gare con classifica. Si tratta invece di uno speciale di poco più di un’ora che ci presenta quelle che saranno le squadre del serale.

Nella puntata del daytime di venerdì è stata annunciata la prima delle tre squadre, composta da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Le due squadre, quindi, tornano ad unirsi dopo la vittoria dello scorso anno (Giulia era infatti allieva della Peparini). “Squadra che vince non si cambia”, hanno infatti annunciato le due professoresse agli allievi.

Amici 2o22, la presentazione delle squadre serale 2022e il nuovo studio

La prima squadra serale Amici 21, capitanata dalle professoresse Peparini e Pettinelli, è dunque composta da questi allievi: Dario, John Erik, Alice, Crytical e Albe. Resta da scoprire come saranno composte le altre due squadre del serale di Aemici 21. In molti, comunque, scommettono nel ritorno di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi in squadra. Di conseguenza l’ultima squadra sarebbe composta da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini.e

Oltre alla presentazione delle squadre, è probabile che lo speciale di oggi su Canale 5 ci mostrerà l’entrata dei ragazzi nello studio del serale e un piccolo filmato per ognuno di loro che riassuma il loro percorso nella scuola di Amici 21 serale 2022. I 18 allievi si preparano dunque a scendere in campo con grandi esibizioni per aggiudicarsi, puntata dopo puntata, un posto nell’ambita finalissima.

