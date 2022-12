Amici 22 a Natale: Tommy, Cricca e Wax un trio, Mattia canta con NDG/ Web in tilt

Amici 22 di Maria De Filippi, lo speciale di Natale appassiona il pubblico tv

Mentre il pubblico TV é in trepidante attesa per il ritorno in TV di Amici 22 di Maria De Filippi, il talent a grande sorpresa intrattiene con lo speciale festivo A Natale con i tuoi Amici. Lo special, visibile sul sito di streaming di Amici 22, Wittytv, vede i concorrenti in corsa al talent chiamati al centro studio di Amici 22 per il gioco di una versione personalizzata della tombola, una tombolata made in casa Mediaset dove a ciascun numero estratto a sorte é associata una esibizione, un premio o un botta e risposta con i telespettatori.

Particolarmente attese erano da parte dei telespettatori le esibizioni di cantanti e ballerini concorrenti di Amici 22 e tra queste é ora possibile stilare una Top 5 di quelle che hanno sorpreso più in positivo, superando le aspettative generali. Così come emerge dalle varie reazioni social allo speciale A Natale con i tuoi… Amici.

Tra le 5 migliori esibizioni dello special natalizio targato Amici 22, habemus l’esibizione registrata sulle note di Suavemente dal cantante di Fuori, NDG, in collaborazione con i vocale del ballerino Mattia Zenzola, che ha ballato e al contempo cantato per i telespettatori. Il duo sta facendo letteralmente incetta di interazioni social. A sorprendere il popolo del web, poi, c’é il pas de deux, in una rivisitazione moderna de Lo schiaccianoci, eseguito dai ballerini di danza classica ed entrambi allievi di Alessandra Celentano nella scuola, Rita Danza e Ramon Agnelli.

Tommy Dali, Wax e Cricca sono lo special nello special…

Ad appassionare i telespettatori, tra le altre esibizioni natalizie di Amici 22, habemus poi il trio di ballerini modern Isobel Fetiye Kinnear, il sospetto “pretendente” e rivale a lei particolarmente amico Gianmarco Petrelli e Samuele Segreto, in partnership sulle note di The Hills: un’esibizione dinamica, coinvolgente e dalle sexy moves, che lasciano senza fiato. Spazio, poi, al duetto iconico del cantautore dai capelli biondi di Universale, Aaron Cenere, che intona la romantica cover di Per due che come noi, mentre la ballerina classica Rita Danza balla in un assolo impreziosito dalla grazia della sua tecnica. Tra le cinque migliori esibizioni natalizie, per il volume di annesse interazioni social, spicca poi il trio sorprendente formato dai cantautori di Male, Supereroi e Turista per sempre, Tommi Dali, Cricca e Wax, in un’esibizione registrata sulle note di Love yourself della popstar per antonomasia, Justin Bieber. Nel trio Cricca intrattiene a suon di accordi di chitarra, mentre Wax e Tommy Dali danno voce ad una versione personalizzata con delle barre scritte di loro pugno, in italiano, sul testo originale della canzone della popstar canadese.

non capisco perché non fanno esibizioni di questo tipo in ogni puntata, HANNO LETTERALMENTE SPACCATO TUTTO#amici22 pic.twitter.com/fwbtKOvOdY — elena;🎄 (@heythereelena) December 25, 2022

ferma qui e non ho intenzione di muovermi pic.twitter.com/bcsbFXO4hg — als 🧃 (@takemehomenoww) December 26, 2022

ma vi immaginate se al posto di aaron ci fosse stato lui

e al posto di rita lei?

mio dio pic.twitter.com/liV2W8YNxC — marianna❤️‍🔥|ali&sembrawoodstokera| (@marianna6311) December 25, 2022













