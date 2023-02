Amici 22, Aaron Cenere: Arisa lo sfida, eliminato?/ “Non mi sono mai amato…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere é tra i preannunciati eliminati? Arriva la comunicazione di un doppio compito

Prosegue la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con Aaaron Cenere che rischierebbe di rivelarsi tra gli eliminati del talent. Questo, dal momento che il cantautore e allievo di Rudy Zerbi al talent show di Canale 5 subisce ora una doppia messa in discussione da parte di due insegnanti di canto. Si tratta delle esperte musicali Lorella Cuccarini e Arisa. Entrambe le esperte di canto e professioniste assegnano al biondo competitor di Amici 22 un compito arduo. Chiedono, nel dettaglio, ad Aaron di tirare fuori la sua vera essenza artistica, al netto dell’autocompiacimento nelle abilità vocali e lo staging sul palco, che lui paleserebbe nelle performance. Un compito consistente nell’esecuzione di un brano a testa scelto dalle professioniste, quindi, che Aaron Cenere é tenuto ad eseguire allo speciale domenicale, nella consuetudinaria puntata ufficiale del talent di Amici 22.

Che Aaron Cenere possa sottrarsi al duplice compito? Nel frattempo, Cenere si direbbe ufficialmente a rischio eliminazione, dal momento che i due terzi della commissione di insegnanti di canto ad Amici 22, lo mettono in discussione con un compito. E il suo stesso insegnante Rudy Zerbi, peraltro, non si direbbe convinto di volerlo confermare come concorrente al serale del talent, il cui via é previsto nella primavera 2023.

La reazione del cantautore di Universale e Baciami e ballami alla messa in discussione, intanto, é una pronta replica alle insegnanti avverse, che si registra indirettamente. In una confidenza condivisa tra le mura della scuola di Canale 5, Aaron Cenere contesta l’accusa che lo taccia di autocompiacersi sul palco, tanto da palesarsi algido per il gusto dello spettatore. Quindi ammette di non essersi mai piaciuto né amato e di essere sicuro di sé sul palco solo alle apparenze.

La confessione di Aaron Cenere ad Amici 22

“Non mi sono mai amato e mi sono sempre fatto gran schifo… -ammette, tra le mura di Amici 22, mettendosi finalmente a nudo come uomo e artista-, io vorrei diventare famoso nella mia Umbria…”. Quindi, la fama di risonanza nazionale in Italia non é al momento tra le priorità nei sogni in cantiere di Aaron, che non punterebbe a piacere a tutti i costi e soprattutto al successo, almeno non nell’immediato. Anche perché vive da sempre con i piedi ben saldi per terra e con un forte senso di appartenenza verso le sue origini: “non ho mai preso l’aereo… io voglio solo diventare un cantante e sentire e fare sentire le persone…”.

I dubbi di Piccolo G, le fragilità di Gianmarco, un compito per Aaron, una lezione speciale per Mattia e…













