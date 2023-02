Amici 22, Aaron Cenere sbaglia con Beppe Vessicchio giudice in gara canto/ Eliminato?

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere finisce in preda ad una crisi in studio: c’entra la gara estemporanea…

Si fa sempre più vicino il via al serale di Amici 22 e, intanto, al talent show Aaron Cenere vive una crisi artistica al cospetto di Beppe Vessicchio. Il momento di difficoltà si registra alla nuova puntata del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, prevista il 19 febbraio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Così come si apprende dalle annesse anticipazioni TV fornite da Amici news e Superguida TV, relativamente ad una gara di canto extra sull’improvvisazione, apertasi tra i cantanti concorrenti.

Alla gara estemporanea di canto, con giudice l’ospite in studio Beppe Vessicchio, concorrono i cantanti in corsa ad Amici 22, Wax, Aaron e Piccolo G. “Vince WAX cantando Love di Gue e Marra. Piccolo G ha cantato invece Ali sporche. Il premio? Un concerto, tutto suo, all’Alcatraz a Milano”, si apprende in particolare dagli spoiler TV. Ma, tra i competitor perdenti del verdetto, Aaron Cenere finisce in preda all’ennesima crisi, nel mezzo della puntata. E il motivo é presto detto.

Maria De Filippi rassicura Aaron Cenere

“Dopo la gara giudicata da Vessicchio, Aaron era molto giù di morale perché aveva sbagliato -il cantautore allievo di Rudy Zerbi si dice, quindi, consapevole di un errore commesso in puntata, ma pronto é l’intervento della conduttrice volto a rassicurare il giovane -. Maria De Filippi ha richiamato il maestro in studio e ha fatto esibire il giovane talento della scuola di Amici 22 per risollevargli il morale”. La sentenza finale del giudice sul conto di Aaron Cenere, ad Amici 22? “Vessicchio gli ha detto che se nella gara avesse cantato la canzone di quest’ultima esibizione avrebbe vinto senza ogni ombra di dubbio”.

Che Aaron Cenere possa rivelarsi tra i nuovi eliminati, vista la défaillance registrata al talent show? La domanda sorge spontanea.











