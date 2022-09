Amici 22, Aaron: Universale é il primo inedito prodotto/ Web si divide: il nuovo Grignani?

Amici 22 di Maria De Filippi: Universale di Aaron Cenere è il primo inedito prodotto

Può dirsi una delle nuove promesse di Amici 2022 o Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere, dal momento che alla nuova nonché seconda puntata del rinnovato talent di Canale 5 l’allievo e aspirante cantante professionista appena maggiorenne, originario di Nocera Umbra (Umbria), si è aggiudicato la produzione del primo inedito, Universale. Il brano è scritto di pugno dal 18enne, il quale è reduce dalla scelta che lo vedeva al bivio tra gli aspiranti insegnanti di canto la talent, Rudy Zerbi e Arisa, ricaduta nel daytime di Amici 22 sul talentscout (che ha portato LDA al record del disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo nella storia del talent, ad Amici 21). Il motivo che spinge il 18enne a fare squadra con Rudy Zerbi? Il cantante dai lunghi capelli biondi e lo sguardo felino fa coppia con il talentscout “perché sono Pop” e intanto, alla seconda puntata domenicale di Amici 22, del 25 settembre 2022, si aggiudica la vittoria del contest aperto al talent dalla speaker radiofonica di Radio Zeta, Federica Gentile, indetto per la selezione del pezzo più radiofonico, tra le canzoni candidate dai cantanti ammessi nella celebre scuola di ballo e canto.

Amici 22, Andre: il suo passato tra sofferenza e adozione/ "Cantavo in preda alla solitudine.."

Il pezzo inedito vincitore è Universale, un brano che fotografa il rapporto universale tra l’uomo e gli aspetti della vita, dove l’amore è il motore propulsore, mettendo in luce le paure che lo scorrere inesorabile del tempo ci mette davanti. Debolezze che al contempo rappresentano dei momenti di forza, quando si realizza l’importanza che ha il vivere la vita a pieno e godere di essa anche nei momenti brutti, quindi l’importanza della casualità delle cose che avvengono senza fare piani e senza averne il controllo, ma che ci segnano nel profondo tanto da spingerci a fare le scelte e a renderci, così, artefici del nostro destino.

Amici 22: Arisa affonda Rudy Zerbi sul voto per Andre / "Non sa contare di più..."

Aaron Cenere cantautore per abbattere l’ansia, ad Amici 22: la storia di Universale e le reazioni al debutto tv

La canzone così come le altre creature scritte a prima firma da Aaron Cenere nasce come l’urgenza del cantautore di fare della scrittura una valvola di sfogo e una cura terapeutica dell’ansia che lo tormenta, dove lui fa di quest’ultima -una sua debolezza- una forza. “E tu che mi sapevi dire che se amavo era solo per non starmi a pensare, Cosa non c’è sul mare”, canta l’incipit di Universale, dove lui parla della vita tracciando un parallelo tra una storia d’amore e il susseguirsi delle stagioni, a partire dalla fase iniziale di un amore vissuta all’insegna delle insicurezze e dei punti di domanda sull’altro- come sei universale, come sei sola, come sei dolce

come ti sei fatta male”. Poi, la crisi e la fase stagnante della fine della bella stagione: “E come questa storia passa tra le strade, e si ferma tra le onde, tra le auto, che son troppe aspettando un incrocio, come un temporale, e questo tempo si riflette, e poi si nutre delle notti dentro crepe nel mare”. Spazio poi alla critica e auto-critica che Aaron fa del “pregiudizio universale”, ovvero che un amore sia tale quando vincolato da una formalità, come un legame, un fidanzamento, un matrimonio d’apparenza, la promessa d’amore eterno, un “ti amerò per sempre”: “Universale, come l’amore che ti ho scritto nella busta poi c’ho un vizio che si chiama pregiudizio universale -nulla ci appartiene, tutto é universale- come la luce sul soffitto che scandiva le pareti nell’estate e facevamo male. Come il rifugio costruito tra paura e indecisione, tu eri sola

e universale. Come una semplice canzone è per me. Solo amore, solo amore, Universale”. Nulla si crea e nulla di distrugge, tutto cambia, e l’amore va e viene, forse torna, ma non finisce, si trasforma e si fa motore di vita universale, di sicuro non è tenersi le catene in un legame formale, un errore dettato dagli stereotipi e gli schemi della società: “Se accetti di stare con me staremo bene: saremo come nei sogni con le catene”.

Amici 22, Rudy Zerbi arruola Piccolo G e Tommy Dali/Al team si aggiunge Aaron Cenere!

Il brano di Aaron Cenere è il primo singolo prodotto di Amici 22 ed in proporzione, quindi, l’erede di Quello che fa male, il singolo di debutto ad Amici 21 che è valso a Luca D’Alessio in arte LDA il suo record storico. E una domanda sorge ora spontanea: che Aaron possa presto superare il record datato Amici 2021 di LDA, sotto l’ala protettrice del talentscout Rudy Zerbi?

Nel frattempo, le reazioni del popolo del web alla notizia del primo inedito prodotto di Amici 22, Universale di Aaron Cenere, sono tra le più disparate: “Il nuovo Gianluca Grignani”, “…Devo dire che in lui ci vedo Irama”; “Lui spacca, eh”; “E’ uno spettacolo sentirlo”; “Era da tempo che non si sentiva un talento così ad Amici”, si legge sotto un video andato virale su TikTok. Insomma, se da una parte c’è chi taccerebbe Aaron Cenere di mancanza di originalità -per somiglianze nel colore della voce e nella scrittura creativa- dall’altra invece c’è chi riconosce del 18enne l’intenzione vocale e il talento della scrittura creativa più unici che rari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA