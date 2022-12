Amici 22, addio Maddalena Svevi e Mattia Zenzola/ “Sento che qualcosa si é rotto”

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi si lasciano

Mentre i telespettatori si dicono in trepidante attesa di assistere ai nuovi appuntamenti TV attesi nel 2023 di Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi sono protagonisti di una rottura definitiva. Un amore finito sul nascere e che, nonostante il triste epilogo, ha appassionato i telespettatori, tanto da rendersi protagonista tra le pagine del nuovo numero del magazine Di più, che ripercorre la lovestory di Amici 22 fino alla sua fine. A mettere un punto definitivo sulla storia d’amore dei due personaggi tv é stata la ballerina modern e allieva di Emanuel Lo nella scuola di Amici 22.

«Sento che qualcosa si è rotto tra noi: ho bisogno di capirmi, di stare da sola», ha fatto sapere a Mattia Zenzola, in un confronto a due, Maddalena Svevi. Le parole di addio della 18enne sembrano aver spezzato il cuore al biondo latinista dagli occhi di ghiaccio, tanto che il 20enne é finito in un amaro pianto liberatorio, non riuscendo a digerire a primo acchito l’addio della ballerina.

Parla la madre di Mattia Zenzola

Maddalena Svevi, nel suo chiarimento lascia intendere che ci sia stato un allontanamento tra i due, e che anche per questo lei intende dare priorità al percorso di studio della danza intrapreso ad Amici 22. Per cui non é da escludere l’ipotesi che i due possano darsi una nuova chance in amore, a breve, oppure a talent ormai concluso.

“lo ti ho sempre cercato, sei tu che ti sei allontanata e questo mi fa molto soffrire”, rivendica dal suo canto il latinista. Rispetto alla lovestory di Amici 22 si é espressa anche la madre di Mattia, proprio in un intervento concesso a Di più: “Nel passato di mio figlio c’è solo stato il ballo, ora mi fa tenerezza vederlo così innamorato». E ancora: «Spero solo che non si distragga e che non perda i suoi obiettivi, perché sarebbe un vero peccato”.

