Amici 22, Aka7even spopola su Spotify/ Con Non piove piú, é rivincita su Sangiovanni!

Amici 22 di Maria De Filippi, Aka7even torna al talent con Non piove più: il sentiment pubblico lo premia su Spotify Italia

Il ritorno TV, nel 2023 appena iniziano, di Amici 22 di Maria De Filippi segna la re-entry al talent, per un’ospitata, di Aka7even e al contempo un nuovo traguardo per il napoletano. Si tratta del debutto nella Viral 50, ovvero la playlist che si aggiorna periodicamente su Spotify Italia accogliendo le 50 canzoni che registrano il maggior volume di ascolti in streaming sulla base di algoritmi che rilevano le interazioni social e più in generale il riscontro web delle stesse. Ad esempio, Non piove più -il nuovo singolo di Aka7even presentato ad Amici 22 – é in queste ore particolarmente virale su TikTok, anche per effetto delle condivisioni sulla piattaforma dei video che immortalano il ritorno ad Amici dell’ex concorrente dell’edizione di Amici 20.

A pochi anni dal debutto TV nella scuola dei cantanti e ballerini più amata dagli italiani, ha registrato una performance promozionale del nuovo singolo al talent che lo ha consacrato come una delle popstar più amate dalla Generazione zeta che il Belpaese possa vantare nel mondo. Nonostante la mancata vittoria di Amici 20, Aka7even si é aggiudicato, in pochi anni, tra gli altri traguardi dischi d’oro e di platino targati FIMI, un premio Best Italiano Act alla cerimonia internazionale di premiazioni MTV Europe Music Awards e tra le sue canzoni la carriera per lui é costellata di grandi hit, come Mi manchi, canzone che lui ha dedicato all’ex fiamma con cui appassionava i telespettatori ad Amici 20, Martina Miliddi. E, reduce dal rilascio del nuovo singolo, una ballad romantica che strizza l’occhio ai masterpiece d’oltreoceano delle popstar made in USA del calibro di Bruno Mars e Justin Bieber, Aka7even é ospite in studio nel domenicale datato 8 gennaio 2023 su Canale 5, dove presenta la sua nuova creatura. Non piove più, eseguita in una travolgente esibizione piano e voce, fa incetta di interazioni social di consenso con i telespettatori che si dicono entusiasti del livello artistico raggiunto dall’ex Amici 20, che nel mezzo delle registrazioni in corso del nuovo album di studio potrebbe mantenere la promessa di una collaborazione con l’amico ex Amici 21 e fenomeno pop, LDA (il figlio di Gigi D’Alessio che detiene il record storico per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi più veloci nella storia di Amici, con un singolo: Quello che fa male).

Aka7even sorprende: é tendenza nella Viral 50 su Spotify Italia

Complice del successo del ritorno ad Amici sono anche le emozionanti reazioni dei concorrenti in corsa ad Amici 22 alla performance di Aka7even in studio: Wax si palesa soggiogato dai vocals e gli accordi al piano del napoletano gridando “wow”, Maddalena Svevi non riesce a frenare il pianto, visibilmente coinvolta dalla performance. Sarà forse che la canzone d’amore incondizionato le ricordi Mattia Zenzola, con cui ha interrotto la lovestory prima di Natale 2022, dando priorità allo studio della danza? Chissà. Nel frattempo, la Viral 50 di Spotify Italia accoglie alla posizione #45, Non piove più di Aka7even, l’unico ex Amici 20 in playlist, dove tra i rivali cantanti di Amici ora non figura il vincitore del circuito canto di Amici 20 e fidanzato storico della vincitrice di Amici 20 Giulia Stabile, Sangiovanni, reduce dal rilascio del nuovo singolo Fluo. Tra i talenti sfornati da Amici, figura però in classifica l’altro ex Amici, Irama, con il nuovo singolo Ali, alla #18.

E, intanto, Aka7even festeggia la sua “Revenge”, tra le Instagram stories, con uno screenshot della sua posizione nella playlist Viral 50 su Spotify.











