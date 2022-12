Amici 22, al via la sfida Spotify/ Wax e Aaron volano, NDG, Tommy Dali, Piccolo G…

Amici 22 di Maria De Filippi, si infiamma la sfida a colpi di stream su Spotify Italia

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Il sussidiario.net raccoglie i primi dati di stream dei concorrenti cantautori promossi al talent, per una prima classifica streaming targata Spotify Italia. Al primo posto, secondo il volume di ascolti complessivi raggiunti da ciascuno dei cantanti concorrenti ad Amici 2022, con il primo inedito al debutto, troviamo Wax. Il cantautore dal rebel heart e allievo di Arisa raggiunge quota 1.243.976 ascolti in streaming. A seguire, troviamo il secondo dopo Wax a raggiungere il traguardo di un milione di stream su Spotify Italia con un singolo, si tratta di Aaron Cenere. Con Universale, nel dettaglio, il cantautore pupillo di Rudy Zerbi raggiunge quota 1.021.114 ascolti in streaming. Sul terzo podio troviamo posizionato -fuori competizione, dal momento che é stato eliminato da Angelina Mango al talent- l’ex allievo di Rudy Zerbi, Ascanio, che con Margot raggiunge quota 969.071 ascolti in streaming.

Niveo e NDG provano a scalzare Ascanio dal terzo podio, ad Amici 22

Fuori dalla Top3 nella competizione di Amici 22, alla #4 troviamo il cantautore allievo di Lorella Cuccarini ad Amici 2022, Niveo, che con Scarabocchi raggiunge quota 648.575. Alla #5, l’altro cantautore allievo di Lorella Cuccarini ad Amici 2022, NDG, si impone con Fuori, a quota 565.224 stream. Alla posizione #6 troviamo poi il cantautore allievo di Rudy Zerbi, Tommy Dali, che con Male si classifica a quota 545.188 ascolti. 7° posto per l’altro cantautore allievo di Rudy Zerbi, Piccolo G, che con Più mia raggiunge quota 344.610 ascolti in streaming. L’8° e il 9° posto sono rispettivamente occupati , tra gli Amici 22, dall’allieva cantautrice di Arisa, Federica Andreani, e l’allievo cantautore di Lorella Cuccarini, Cricca: la giovane con Meno sola raggiunge quota 176.270 e il giovane con Supereroi, la cifra di 175.423 stream.

Oltre la competizione di Amici 22, nel frattempo, fa inoltre rumore anche la notizia che consacra Luca D’Alessio in arte LDA come l’unico allievo di Amici 21 e in generale di tutte le edizioni di Amici a ottenere la promozione per la partecipazione al Festival di Sanremo 2023, che si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023.

