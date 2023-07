Amici 22: Alessio Cavaliere cambia look e i capelli diventano grigi/ La reazione della nonna é virale

Amici 22 di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere si concede un grey look

Viene considerato dall’occhio pubblico come uno tra i ballerini più sottovalutati di Amici 22 e, intanto, sulla scia della polemica web Alessio Cavaliere diventa un thread virale online. Il ballerino originario di Napoli ha raggiunto la popolarità prendendo parte come concorrente al talent show Amici di Maria De Filippi, per l’edizione appena conclusa di Amici 22, senza però riuscire a confermarsi al serale del gioco sui talenti nelle arti ballo e canto.

Questo, contro l’aspettativa generale dell’occhio pubblico, che per gran parte si sarebbe auspicato la promozione di Alessio alla fase finale dello show, quella programmata nello slot serale post-pomeridiano in onda sempre sulle reti Mediaset, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

E, intanto, torna al centro dell’attenzione mediatica il ballerino di danza contemporanea dagli occhi di ghiaccio, per un curioso video diventato virale via social.

Alessio Cavaliere diventa virale: il video della reaction di nonna Giovanna al grey look

Si tratta di un contenuto videografico che vede Alessio alle prese con la scelta di concedersi una svolta al look. Il nuovo hair look, o per meglio dire grey look tra le tendenze giovanili, e ancor prima di darsi alla svolta Cavaliere ha avvertito la nonna nella speranza di ottenere il beneplacito della familiare rispetto alla sua scelta personale. Dopodiché, subito dopo il cambio radicale, non é mancata la reazione inaspettata della nonna.

Il tutto, unitamente alle immagini della svolta repentina e la reaction della nonna Giovanna, é rigorosamente ripreso tra le immagini di un video che il giovane condivide via TikTok e che é ora virale in un tripudio di interazioni social di consenso online. «Sono molto curioso di come può reagire. Secondo me mi sbatte fuori di casa”, esordisce nel video virale del momento Alessio Cavaliere, che poi mostra la reaction della nonna al preavviso-. «Non mi piacciono, non ti rovinare eh. Ti voglio bene sei un bel ragazzo ma non ti rovinare». Ma non é tutto. Perché, poi, in conclusione del video non manca la reaction finale della nonna, il momento in cui dopo averle bussato alla porta di casa Alessio é sorpreso da Giovanna, entusiasta della svolta: «Stai bene, stai bene».

