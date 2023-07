Temptation Island, Alberto Maritato e Speranza Capasso si sposano/ La svolta dopo la crisi d’amore

Alberto Maritato e Speranza Capasso convolano a nozze: dalla crisi al passo sull’altare dopo Temptation Island 2023

Alberto Maritato e Speranza Capasso convolano a nozze, dopo aver appassionato i telespettatori vivendo a Temptation Island la crisi del loro amore. I due volti uscenti della tv made in Italy celebrano il grande passo sull’altare realizzato in data 30 luglio 2023, dopo essere diventati personaggi popolari con la messa in discussione del loro amore a Temptation Island 2020.

Mirko e Greta fidanzati dopo Temptation Island 2023?/ Il gesto social del padre di lui alimenta i sospetti

Dopo 16 anni di un amore vissuto tra alti e bassi, il fidanzamento di Alberto Maritato e Speranza Capasso finiva per appassionare l’occhio pubblico dei telespettatori, dal momento che la fidanzata subiva il tradimento del fidanzato, interessato alla tentatrice conosciuta nel gioco televisivo delle tentazioni, Nunzia. Ma a quanto pare, nel post-docu reality sui sentimenti gli storici fidanzati ora si godono la svolta della loro vita di coppia, da neo coniugi.

Temptation Island 2023: Mirko e Perla, Francesca e Manuel si ricongiungono?/ Il possibile ritorno di fiamma

Alle spalle Alberto Maritato e Speranza Capasso si gettano, quindi, il doloroso ricordo della separazione che ha interrotto il loro amore, per effetto del programma sui tradimenti a cui avevano deciso di partecipare, con l’intento di testare la solidità del sentimento collante che li vincolava. Dopo l’infatuazione di Maritato verso Nunzia, durata poco, i due fidanzati storici decidevano di riprovarci pochi giorni dopo l’epilogo triste della loro lovestory, per rivivere la crisi d’amore di recente, a gennaio 2022. Ma anche la nuova crisi si direbbe ormai un ricordo lontano.

Temptation Island 2023, Daniele: "Mi ha messo K.O."/ Lo spoiler dell'ultima puntata

Speranza e Alberto immortalati nelle foto del giorno del matrimonio

Superato l’ultimo momento difficile, Speranza e Alberto sono diventati genitori di una bimba nel marzo del 2023 e a fine luglio 2023 sono ora protagonisti del loro matrimonio più virale del momento, con le immagini che trapelano via social in un tripudio di interazioni di grande stupore degli utenti attivi nel web.

In particolare, via Instagram trapela in queste ore il post contenente alcune tra le immagini esclusive del matrimonio, che scatenano la curiosità degli internauti. Speranza e Alberto hanno pronunciato il “sí” nella splendida cornice del Santuario di Pompei.

Nel frattempo, cresce l’attesa per l’ultima puntata di Temptation island 2023…

© RIPRODUZIONE RISERVATA