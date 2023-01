Amici 22, Alessio Cavaliere: chi é il nuovo concorrente?/ Lo promuove Raimondo Todaro

Amici 22 di Maria De Filippi promuove Alessio Cavaliere

Alessio Cavaliere é un nuovo concorrente in corsa ad Amici 22 di Maria De Filippi e, a volerlo al talent, é Raimondo Todaro. Quest’ultimo, insegnante di ruolo -così come rivelano gli spoiler di Amici news e Superguida TV, della nuova puntata del talent datata 29 gennaio 2023 su Canale 5- sostituisce l’allievo Samuele Antinelli con colui che può dirsi destinato ad essere il suo nuovo pupillo, Alessio Cavaliere. Comune denominatore tra Samuele e Alessio é la categoria di danza di cui sono rappresentanti, ovvero l’hip hop. Tuttavia, così come si rileva alla presa visione delle anticipazioni della nuova puntata, Samuele non avrebbe maturato i requisiti essenziali per l’accesso alla fase serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi.

O almeno, questo é stando alla scelta di Raimondo Todaro, che ha deciso di arruolare nel suo team di talenti protetti, il napoletano Alessio Cavalieri. Intanto, nell’attesa della nuova puntata domenicale di Amici 22, i telespettatori si chiedono chi sia la new entry di Napoli al talent. E la curiosità é presto appagata, tra le pagine online de Il sussidiario.net!

Alessio Cavaliere non é nuovo all’occhio-pubblico di Amici 22…

Alessio Cavaliere ha 19 anni, è un ballerino originario di Napoli e studia danza fin da bambino. Nel 2022 unisce le forze nel ballo esibendosi con gli ex allievi di Amici, Andreas Muller e Dario Schirone. E non é la prima esperienza TV che il moro partenopeo vive nel contesto TV del talent show di Canale 5. Di recente, nel 2022, Alessio ha preso parte ad Amici 21, edizione che ha sfornato il fenomeno Pop nonché il Justin Bieber italiano, LDA. Occasione in cui Alessio Cavaliere si contrapponeva in sfida contro Guido Sarnataro, al cospetto del giudice Garrison Rochelle. “Un’esperienza che non dimenticherò facilmente e raccontarla mi fa venire i brividi -faceva sapere in una first-reaction, a margine dell’esperienza intrapresa ad Amici 21, conclusasi poi con la sua sconfitta e il mancato ingresso nella scuola, Alessio Cavaliere-. Tante nuove sensazioni che hanno cambiato il mio modo di vedere le cose e mi hanno aiutato ad amare ancora una volta in più la danza”. L’impressione del napoletano, poi, proseguiva: “Inutile dire che entrare in quello studio, sentire il calore del pubblico e poter condividere con tutta Italia ciò che sono io e come interpreto la mia danza non ha prezzo. È andata così, va bene lo stesso e anzi… sono contento di aver avuto questa grandissima opportunità per mostrare me stesso. Grazie Veronica e Andreas”.

Alessio é, intanto, attivo via social, con il profilo Instagram ufficiale, dove conta oltre 4mila seguaci. E i followers per lui si direbbero destinati ad aumentare, vista la sua preannunciata partecipazione ad Amici 22.











