Amici 22, Alessio Cavaliere vincitore gara ballo?/ Il pronostico web

Si infiamma la competizione tra i talenti di Amici 22 di Maria De Filippi, con la nuova gara di ballo che vede tra i favoriti alla vittoria, Alessio Cavaliere. La new entry ad Amici 22 si presenta come un ballerino originario di Napoli, alla sua seconda esperienza TV al talent di Maria De Filippi, nel tentativo di confermarsi come un concorrente, nell’ambita fase serale del talent show, prevista nella primavera 2023 di Canale 5. E, nonostante sia solo da poco un concorrente nel circuito ballo di Amici 22, Alessio Cavaliere si afferma tra i candidati alla vittoria della gara di ballo indetta tra i ballerini al talent. É il web, in particolare, a consacrarlo come il preferito nonché il miglior ballerino di Amici 22, a suon di consensi social, dove emergono in particolare gli entusiasmi dei concittadini napoletani: “Ora ci sono due napoletani in casetta!!! (Il riferimento é anche a Paky, ndr) Adoro…”, “Io già ti amo Alessio, sappilo!”, si legge tra i commenti social più aggreganti.

Chi é Alessio Cavaliere, il nuovo concorrente napoletano di Amici 22

Che possa confermarsi un concorrente al serale di Amici 22 non si direbbe, quindi, un’ipotesi azzardata. Anche perché gli stessi concorrenti veterani del talent lo accolgono a braccia aperte al suo ingresso ad Amici 22: “Ti consideriamo dal primo all’ultimo un ballerino forte…raccontaci di te, se dovessi descriverti? – lo incalzano gli Amici 22 e lui in napoletano doc non si risparmia “Nat’ a Napl’… -esordisce Alessio Cavaliere, dallo sguardo di ghiaccio-. Ho iniziato a studiare danza quando avevo 4-5 anni. Hip hop. Fidanzato no. Poi ho ballato Modern e contaminato”. Nel frattempo, concorre anche alla gara di ballo con il televoto del pubblico giudicante e ha modo di presentarsi anche alla conduttrice Maria De Filippi, direttamente dallo studio del talent: “Amici é sempre stato quel programma che vedevo da piccolo, pensavo ‘che bello’, ma non avevo mai fatto il pensiero di poterci essere. É sempre stato stimolante da spettatore seguire il sogno di tutti i ballerini”.

Che il napoletano possa agguantare la vittoria del talent, a discapito del favorito all’ultimo sondaggio di Reality House sul vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola? Chissà. É già guerra stellare in vista del serale del talent.

