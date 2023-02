Amici 22, gara ballo: chi é il vincitore al televoto?/ Mattia Zenzola favorito

Amici 22 di Maria De Filippi, chi vince la gara ballo? Al via il televoto!

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con la gara del circuito ballo che indice il televoto esteso al pubblico TV, per il quale Mattia Zenzola é il favorito annunciato.

Così come emerge dal daytime del talent, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, si chiamai telespettatori a giudicare la nuova gara ballo apertasi tra gli allievi concorrenti al talent, chiaramente ballerini. Questo, oltre che sul percorso di studio della danza ad oggi intrapreso in TV, anche sulla base di una performance che ciascuno dei competitor é tenuto ad eseguire sul palco del talent-show di Canale 5 nella fascia pomeridiana.

LDA, spunta la tracklist del nuovo album Quello che fa bene/ "Sanremo 2023? Un..."

“TELEVOTO è ufficialmente aperto!- si legge nel dettaglio, nella annessa comunicazione social della gara di ballo con l’apertura del televoto al pubblico TV, che quindi diventa giudice super-partes chiamato a sentenziare sui destini dei talenti di Amici 22-. Vota il tuo preferito tramite SMS al numero 477.000.1 indicando il nome dell’allievo o il codice relativo, tramite APP wittyTV, APP Mediaset Infinity, tramite sito web http://wittytv.it o tramite smart TV abilitate #Amici22”. Ciascuno ballerino, quindi, ha assegnato un codice con cui il pubblico può indicarlo come preferenza personale nel voto.

Amici 22: Benedetta Vari, nuova concorrente/ Battuta da Valentin Alexandru Dumitru..

Che Mattia Zenzola, tra i concorrenti in corsa, possa vincere a mani basse la gara ballo? Non é un’ipotesi azzardata, alla luce di più indicatori che consacrano il latinista biondo e dagli occhi di ghiaccio come il favorito dal pubblico nel circuito ballo, ma non solo. Più in generale, l’allievo di Raimondo Todaro é anche il candidato #1 tra gli allievi della scuola al titolo di vincitore annunciato di Amici 22.

Mattia Zenzola é il vincitore annunciato di Amici 22 e della gara ballo: gli indicatori

Anzitutto, da settimane, alla consuetudinaria puntata domenicale Mattia si aggiudica puntualmente la vittoria della gara TIM, votata dalla community popolare TIM. E, inoltre, secondo i risultati del sondaggio indetto da Reality House online, al quesito aperto al pubblico TV “Chi vuoi che vinca Amici?”, Mattia consegue il primo posto tra i concorrenti al talent più votati, seguito dalle cantanti Federica Andreani e Angelina Mango, rispettivamente seconda e terza preferenza del pubblico TV.

Mattia è stato richiamato in studio, cosa succederà? #Amici22 pic.twitter.com/id5kx0WB1u — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 2, 2023



Nel frattempo, i telespettatori possono votare per la decretazione del vincitore della gara ballo – fino alla chiusura del daytime di Amici 22 di venerdì 3 febbraio 2023. Grande assente alla gara ballo é il primo ammesso al serale, tra i concorrenti, Ramon Agnelli: “non sta bene”, fa sapere Maria De Filippi. Chiaramente i dati segnati dai summenzionati indicatori possono rivelarsi del tutto stravolti con le votazioni del televoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA