Come ormai noto, Raimondo Todaro non sarà professore di Amici 2024: al suo posto Deborah Lettieri. L’ex volto di Ballando con le stelle lascia la scuola più seguita d’Italia dopo ben 3 anni intensi, vissuti intrattenendo sempre rapporti viscerali con i suoi allievi e soprattutto vivendo la competizione in maniera sana e costruttiva. A proposito di ex allievi – come riporta Coming Soon – Mattia Zenzola, che con Raimondo Todaro vanta un rapporto speciale – ha commentato in maniera schietta l’assenza del professore da Amici 2024.

Raimondo Todaro: chi è e perché ha lasciato Amici/ "Per chi ama fare l'insegnante come me..."

“Raimondo Todaro è stato importante nel mio percorso, mi ha insegnato tanto. Mi dispiace per lui, non conosco le motivazioni. Amici resta un capitolo della mia vita magnifico”. Queste le parole di Mattia Zenzola – intervistato da SuperguidaTv – a proposito dell’assenza di Raimondo Todaro ad Amici 2024. L’ex allievo ha colto l’occasione per ricordare la bellezza del loro rapporto ma anche per sottolineare quanto sia stato fondamentale il professore nel suo percorso all’interno della scuola.

Genitori Raimondo Todaro, chi sono/ "Sono sempre stati presenti nell'arco della mia vita"

Mattia Zenzola, dall’addio inaspettato di Raimondo Todaro al rapporto con gli ex allievi

“Ogni volta che mi viene fatta questa domanda non so mai rispondere. E’ grazie a quel talent se oggi riesco a fare ciò che sto facendo ora. Lo dico sempre, Maria mi ha cambiato la vita”, prosegue così Mattia Zenzola – come riporta Coming Soon – evitando ulteriori commenti sull’assenza di Raimondo Todaro come professore di Amici 2024 e focalizzandosi piuttosto sull’importanza del talent per la sua carriera e percorso di vita.

Sempre nell’intervista rilasciata per SuperguidaTv, Mattia Zenzola ha colto l’occasione per parlare anche dei rapporti attuali con gli ex compagni d’avventura. “Sono un ragazzo che ha difficoltà ad aprirsi con le persone ma poi quando si apre non le lascia facilmente. Con molti mi sento, con altri purtroppo non più e questo bisogna dirlo ma siamo tutti molto impegnati e questo è bellissimo”. L’ex allievo di Amici ha poi aggiunto: “Qualche messaggino ogni tanto ce lo scambiamo e tifiamo l’un per l’altro”.

Francesca Tocca, chi è la figlia Jasmine/ "Sogna di fare la ballerina come mamma e papà"