Amici 22, Alessio: eliminazione ingiusta?/ Mattia rompe il silenzio sulla vittoria

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola replica alla polemica su Alessio Cavaliere

Alessio Cavalieri é l’eliminato al quarto serale di Amici 22, al centro della polemica web del momento, e al riguardo Mattia Zenzola rompe ora, indirettamente, il silenzio. Mentre via social fioccano gli attacchi dell’occhio pubblico che contestano a gran voce l’eliminazione di Alessio, decretata dai giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi al quarto serale di Amici 22, Mattia Zenzola ammette di aver temuto il peggio per se stesso, manifestando il dispiacere provato per il ballottaggio tanto discusso.

I compagni di squadra e allievi protetti del maestro di ballo Raimondo Todaro, nei TodArisa, Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere, finivano schierati uno contro l’altro al ballottaggio finale dell’ultima puntata serale del talent show di Maria De Filippi. E dopo il trionfo, anche a margine dell’amicizia che lo vincola all’eliminato, il latinista rompe il silenzio in un commosso intervento.

Mattia Zenzola elogia l’eliminato di Amici 22, Alessio Cavaliere

“Son contento – fa sapere Mattia Zenzola, palesandosi visibilmente emozionato, quando é incalzato sui risultati del ballottaggio che ha decretato l’eliminazione di Alessio e la sua promozione al quinto serale di Amici 22-mi dispiace tanto per Ale un, amico importante, e ti senti un po’ in colpa”. Il latinista, poi, ammette di aver pensato al peggio per sé, ossia alla possibilità che il ballerino di hip hop potesse batterlo per la manifesta bravura nel ballo: “ho pensato che era difficile… perché lui é molto bravo.. per fortuna é andata bene, ma mi dispiace un sacco per lui”. Insomma, ben oltre il chiacchiericcio mediatico che accenderebbe l’acredine nella competizione tra i talenti del talent show, Mattia Zenzola spende parole di stima e affetto per Alessio Cavaliere, segno che anche l’amicizia tra giurati “rivali” possa esistere, al di là dei luoghi comuni.

E, alle contestazioni in corso per l’eliminazione di Alessio, ci pensano poi i fan del latinista a replicare, ritenendo che Mattia abbia meritato la vittoria a colpi di performance spettacolari, sia da solista che da partner in coppia con Benedetta Vari.











