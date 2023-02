Amici 22: Alessio, Gianmarco, Paky e Samuele eliminati?/ Celentano li convoca e…

Amici 22 di Maria De Filippi: Alessio, Paky Samuele e Gianmarco rischiano l’eliminazione? La convocazione di Alessandra Celentano

Mentre si avvicina il via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, si infiamma la competizione nel circuito ballo con una convocazione di Alessio, Paky, Samuele e Gianmarco. Che quest’ultimi siano i preannunciati nuovi eliminati di Amici 22? Al rinnovato daytime del talent, in onda il 17 febbraio 2023, Alessio Cavaliere, Paky, Samuele Segreto e Gianmarco Petrelli sono, intanto, convocati da Alessandra Celentano in sala prove. E il motivo é presto detto dalla maestra di danza classica. L’esperta intende rendere nota una sua personale classifica dei concorrenti ballerini convocati, sulla base dell’espressività. Uno dei parametri su cui si fonda il metro di valutazione nella danza, da parte della nipote del Molleggiato, Adriano Celentano.

“Vi ho fatto chiamare per farvi vedere delle cose… mi sono rivista le vostre esibizioni e quando parlo per completezza nella danza intendo anche la comunicazione…che parte dal movimento del corpo fino all’espressività facciale, come conseguenza di quello che stiamo facendo”, é in sintesi la premessa della convocazione. Dopodiché Alessandra Celentano lancia una valutazione personale sugli allievi di Amici 22 convocati, che a sorpresa vede la new entry di Napoli al talent, Alessio Cavaliere, in testa all’ordine di gradimento della maestra.

La reaction a caldo alla classifica di Alessandra Celentano

“Se dovessi fare una scelta al primo posto Alessio, poi Gianmarco che mi coinvolge e sta facendo un lavoro tecnico e poi voi due (allude a Paky e Samuele)”, prosegue la maestra, senza escludere che sulla base del criterio di valutazione dell’espressività potrebbe esservi una messa in discussione tra i convocati, con il rischio eliminazione. E le reazioni alla convocazione non si fanno di certo attendere: “uno dei miei punti più forti é l’espressività”, contesta la Celentano Paky, a cui fa eco Samuele Segreto lasciando intendere di non essere affatto d’accordo: “Inespressivo proprio no, ma zero…”.

Nel frattempo, per la quota ex Amici 21, LDA rilascia Quello che fa bene, che contiene il duetto con Aka7even a grande richiesta dei fan del talent show di Canale 5.

