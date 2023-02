LDA: esce ‘Tremi’ con Aka7even / Le reazioni degli ex Amici

LDA e Aka7even si fondono in Tremi: che succede tra gli ex Amici, dopo Sanremo 2023?

A grande richiesta dei fan, LDA e Aka7even si fondono in un’alchimia magica, realizzando il sogno dei fan al grido di Tremi e sotto il segno di Amici. Accade allo scoccare della mezzanotte del 17 febbraio 2023, con il rilascio di Quello che fa bene. “Il primo vero album” per il figlio di Gigi D’Alessio, dopo l’eponimo LDA, che contiene tra gli altri un record: il 19enne é il primo a conseguire il disco d’oro e il disco di platino con un singolo, Quello che fa male, nella storia del talent show di Amici di Maria De Filippi.

Tremi é il duetto tanto voluto dai rispettivi fandom, di Luca D’Alessio in arte LDA e Luca Marzano alias AKA7even ed é già un thread di discussione virale online, raccolto nella tracklist di Quello che fa bene a prima-firma LDA, che tra le 15 tracce contiene anche Se poi domani. La canzone d’amore autobiografica che Amadeus ha promosso a Sanremo 2023 consacrando il figlio di Gigi D’Alessio come il più giovane Big del Festival.

Comune denominatore tra i protagonisti di Tremi, che ora fa letteralmente tremare il web anche a suon di riproduzioni in streaming su Spotify Italia e con oltre 2mila views a poche ore dal rilascio su YouTube Italia, é Amici. LDA raggiungeva la popolarità all’esordio tv, ben oltre l’etichetta di “raccomandato” in quanto figlio d’arte dell’ambasciatore della musica napoletana nel mondo Gigi D’Alessio, prendendo parte ad Amici 21 a settembre 2021. E Aka7even lo anticipava al debutto TV di anno, partecipando all’edizione Amici 20. Ma il loro sodalizio personale e artistico comincia ben prima dei rispettivi esordi in TV, tanto che LDA definisce AKA7even un fratello, complice l’amore condiviso per Napoli, città d’origine dei genitori separati Gigi D’Alessio e Carmela Barbato del primo Luca e città natale del secondo Luca. ““Tremi” è uno dei feat del disco. Io e Luca siamo tanto amici e prima o poi doveva succedere. Ci conosciamo da quattro anni e ci vogliamo tanto bene -ci fa sapere LDA, alla presentazione di Quello che fa bene, menzionando Aka7even-. È nata come una canzone scritta tra amici ma poi ci siamo accorti della reale potenzialità del brano. Ci siamo guardati e abbiamo capito subito che doveva uscire. Posso dire che il pezzo è tra i miei preferiti dell’album”.

“Giuro la parte migliore che c’è

L’ho mostrata solamente a te

Ti ricordi quando avevo tutti contro?

E volevo avere il mio posto nel mondo?”, sono alcuni tra i lyrics più travolgenti di Tremi, che fonde i due Luca, in un’unica voce ex Amici.

Il sentiment, tra gli ex Amici

Ma quali sono le altre reaction a caldo con il rilascio di Tremi? I fan del duo si dicono in visibilio: “Iniziamo questo nuovo capitolo!”, esclama tra i commenti di consenso più aggreganti. E come reagiscono gli altri ex Amici al rilascio del momento? Con la nascita di musicale, Albe, rivale amico ad Amici 21, figurante nel nuovo album nel duetto di Cado, riserva al festeggiato LDA neo-papà di Quello che fa bene: “Ti voglio bene fratello, buona fortuna”, si legge sotto il post cartoon promozionale di Luca via Instagram. “Tremate gente, tremate!”, esclama, poi, l’ex Amici 20, a margine del post che dedica a se stesso LDA, per il nuovo capitolo della sua vita. E tra le Instagram stories, lo stesso LDA dispensa degli auguri in un ringraziamento generale per il supporto alla sua nuova creatura. Questo mentre si infiamma la polemica della sua mancata ospitata TV ad Amici di Maria De Filippi: da mesi, a partire dal settembre 2022, mese in cui é iniziata la neo edizione del talent in corso, gli internauti chiedono a gran voce che Lda faccia ritorno nello studio TV che lo ha reso celebre, consacrandolo come il “Justin Bieber italiano” oltre la nomea di “figlio di”.

💙É la notte dei 15 segreti di #Quellochefabene:

A grande richiesta, in un duetto nel “primo vero album”, Luca D’Alessio in arte #LDA salva il Pop con Luca Marzano al secolo #Aka7even: #Tremi🎶https://t.co/lbF9sCAC92

#napolidavivere✨ pic.twitter.com/8HXjKAAEMA — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) February 17, 2023













