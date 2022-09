Amici 22, Andre: il suo passato tra sofferenza e adozione/ “Cantavo in preda alla solitudine..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Andre e il suo difficile passato

Il rinnovato daytime pomeridiano di Amici 22 di Maria De Filippi, in onda il 23 settembre 2022 su Canale 5, vede Andre (al secolo Andrea Mandelli) diventare protagonista di una confidenza intimista che commuove non solo i compagni di classe, ma anche il pubblico di telespettatori della scuola più amata dagli italiani. Andrea Mandelli, originario di Lecca e di 23 anni, é stato promosso nella scuola di Canale 5 dalla re-entry tra i professori di Amici di Maria De Filippi, Arisa, che ha fortemente voluto il ragazzo all’esame di sbarramento registratosi alla prima puntata di Amici 22. In occasione del debutto al talent di Canale5, Andre é stato interrotto durante la performance di presentazione eseguita sulle note di Make it Rain, da Rudy Zerbi, che ha quindi contestato l’aspirante allievo definendo la sua timbrica vocale come il belato di una pecora.

Di tutt’altro avviso si é palesata la cantante Arisa, che ha permesso ad Andrea non solo di proseguire la sua performance canora, ma anche di accedere ad Amici 22, promuovendolo nel suo team di canto tra gli allievi protetti. Nel frattempo, tra una lezione e l’altra, Andre si lascia andare nel daytime al racconto di un retroscena molto significativo nella sua vita, quello del momento in cui il giovane all’età di 10 anni veniva adottato dai coloro i quali che per lui oggi sono a tutti gli effetti i suoi genitori.

Il racconto emozionante si André sul momento dell’adozione: al via lo scontro Arisa vs. Rudy Zerbi

” Ho iniziato a cantare per solitudine- ricorda degli anni vissuto in un orfanotrofio, in attesa che qualcuno decidesse di adottaro- , eravamo 7 compagni tra trecento bambini, in Ucraina”. A questo punto, nella confidenza fatta ai coinquilini nella casetta di Amici 22, Andre si dichiara grato al fato per il fatto di essere stato adottato all’età di 10 anni: ” Ritengo di essere fortunato, perché a 10 anni é difficile che ti adottino, a 10 anni sei già grande. Ci hanno messo cinque anni ad adottarmi”. Nel corso della confidenza intimista al cardiopalmo, che Andre ha condiviso con i coinquilini nella casetta di Amici 22, non sono mancati gli abbracci tra il cantante e il resto della classe, per un momento TV a dir poco emozionante.

Nel frattempo il talent-scout Rudy Zerbi intende mettere alla prova il talento vocale di Andre in un nuovo compito, che Arisa non teme di certo, dal momento che lei reputa il suo allievo “un motore classe A”.











