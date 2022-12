Amici 22, Angelina 1° nella classifica canto/ Niveo ultimo, piange: eliminato?

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango é in pole position nella classifica di canto

Si rinnova l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 7 dicembre 2022, che vede nel canto Angelina Mango primeggiare e Niveo classificarsi ultimo. Al rinnovato appuntamento TV é tempo di tirare le somme, quando si avvicina il serale del programma, con uno strumento che la produzione fornisce ai professori di canto Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini: si tratta di una classifica generale, che indica le posizioni degli allievi cantanti decretate da una media dettata dai voti che quest’ultimi hanno ricevuto dai giudici alle varie gare tenutesi ad oggi, nel canto. Convocati da Maria De, Filippi, quindi, i cantanti hanno modo di conoscere le loro posizioni in classifica. Prima in classifica é Angelina Mango, la figlia d’arte di Pino Mango e Laura Valente. Seconda posizione per Tommy Dalì, terza Federica Andreani. Quarto posto per Cricca, quinto Aaron Cenere, sesto Wax, settimo Ndg. Ottavo Piccolo G. Nono e ultimo e quindi a rischio, segnato in rosso e in fondo alla classifica, Niveo.

Niveo finisce in crisi: eliminato ad Amici 22?

Quest’ultimo, cantautore allievo di Lorella Cuccarini ha una reazione avversa alla sua posizione nella classifica generale di canto. Ovvero esplode in lacrime, confrontandosi con la vocal coach in sala prove: “Sono arrivato ultimo, spesso sono io ultimo e mi fa paura l’idea di smettere questo percorso prima di arrivare al mio obiettivo… ma non voglio andarmene…, -dichiara in un fiume di lacrime il cantautore di Scarabocchi- perché sento che questo é il mio posto e voglio fare arrivare alle persone quello che so fare”. Che Niveo rischi l’eliminazione immediata da Amici 22 di Maria De Filippi?

Nel frattempo, fa rumore l’annuncio della promozione dell’ex Amici 21, LDA, al Festival di Sanremo 2023, che sarà diretto e condotto da Amadeus, dal 7 all’11 febbraio 2023. Ma non solo. É in corso una polemica web sul talent di Maria De Filippi, rispetto alla richiesta del pubblico TV di un’ospitata ad Amici 22 di Lda e l’altro ex Amici 21, che ad oggi non é mai stata accolta.













