Amici 22, Angelina canta Marracash e ribalta la classifica/ Le reazioni alla cover

Angelina Mango canta Marracash ad Amici 22: l’influenza musicale é impressionante

Angelina Mango é la vincitrice annunciata di Amici 22, e non solo per le scommesse online sulla finale del talent, ma anche per l’influenza da classifica che ora esercita oltre le mura del talent show.

Il fattore che consacra la figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango come il talento più influente, tra i concorrenti in corsa nel circuito canto ad Amici 22, si rileva nelle ore che seguono al quarto serale di Amici 22. Il fenomeno é rappresentato dalla posizione nella Top50 su Spotify, la classifica che accoglie le 50 canzoni con il maggior volume di ascolti in riproduzione in streaming. Angelina riporta in classifica Crudelia -i nervi, uno dei brani racchiusi nella tracklist del penultimo album di Marracash, con l’influenza esercitata dalla cover della canzone originale esibita alla quarta puntata serale di Amici 22.

La canzone é, infatti, schizzata nella classifica all’attivo su Spotify, guadagnando 26 posizioni al rientro nella top 50 di Spotify, con 15 mila ascolti negli ultimi giorni, per l’esorbitante cifra di almeno 108 milioni totali di ascolti. La posizione attuale che si rileva, dai dati aggiornati alla data odierna 11 aprile 2023, vede Marracash collocarsi alla #49, di re-entry nella nota classifica su Spotify Italia.

Marracash supporta Angelina Mango di Amici 22: il gesto social

La cover di Crudelia-i nervi, eseguita da Angelina Mango nella competizione del quarto serale del sabato sera di Amici 22, é non a caso virale nel web, in particolare su TikTok, e fa incetta di interazioni social perlopiù di consenso, a suon di like, complimenti e condivisioni da parte degli internauti. “Non so se è amore o manipolazione, desiderio od ossessione, se pigrizia o depressione, che finisca, per favore -canta la canzone che parla di un amore tossico, e la versione personalizzata di Angelina ora strega il web, persino Marracash, che non a caso condivide la cover di Amici 22 via stories, sui social-. (Prima) che esaurisca la ragione, rissa per la strada per la tua scenata, quasi all’estero mi arrestano. Io ti voglio fuori casa, fuori dal mio letto, fuori dalla testa, mo”.

“Questa canzone non si tocca mi dispiace”, sentenziano, però, aspramente i fan più critici di Marracash contro Angelina Mango. “I brividi”, si legge invece tra i commenti di consenso del web. Questo, a margine di uno dei video più vitali del momento, che su TikTok immortala le immagini della cover di Angelina registrata ad Amici 22.













