Amici 22, Angelina Mango bocciata da Dardust/ La consola il Capodanno in musica

Capodanno in musica 2023 ospita Angelina Mango di Amici 22: lei riceve la bocciatura di Dardust

Sale l’attesa per il Capodanno in musica 2023 che vede Angelina Mango tra gli ospiti attesi sul palco e, intanto, per lei non ci sono buone notizie ad Amici 22. Questo, perché – così come riportato in una comunicazione registrata nel daytime di Amici 22 da Dardust- il producer boccia la produzione musicale di Angelina Mango. Il produttore aveva recentemente indetto al talent di Maria De Filippi in corso, Amici 22, un contest musicale che chiama i cantanti concorrenti a realizzare una produzione musicale sfruttando uno tra 3 bit opzionali. E a quanto pare la canzone prodotta dalla figlia d’arte dell’ex Maria Bazar, Laura Valente, e il compianto Pino Mango, non ha convinto Dardust. Tanto che, in una comunicazione nel daytime di Amici 22, Dardust ha dichiarato eliminata, oltre a quella di Cricca, la canzone realizzata da Angelina Mango.

Angelina Mango così come Cricca sono entrambi concorrenti ad Amici 22, ma hanno anche altre peculiarità in comune. Entrambi sono allievi nel canto di Lorella Cuccarini ad Amici 22. E, in quanto giunti primi in una classifica di canto aperta al talent, si sono aggiudicati un’ospitata al Capodanno in musica, l’evento televisivo condotto da Federica Panicucci su Canale 5 per la celebrazione di benvenuto al 2023.

Angelina Mango al centro delle polemiche

Insomma, se da una parte subisce la bocciatura di Dardust, in campo musicale Angelina Mango può festeggiare l’attesa del nuovo anno 2023 per l’ospitata TV che la vede protagonista al Capodanno 2023 di Canale 5. Nel frattempo, tuttavia, l’evento di Canale 5 desta non poche polemiche per via dell’assenza dell’ex Amici 21 tanto amato dal pubblico TV, LDA.

E proprio come accadeva lo scorso anno per il figlio terzogenito di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA, Angelina Mango é inoltre bersaglio delle critiche degli hater che sui social la tacciano di prendere parte al Capodanno in musica perché raccomandata, in quanto figli d’arte.

