Amici 22, Angelina Mango canta e finisce in lacrime / “Dovevo fare l’architetto…”

Amici 22, Angelina Mango si commuove in sala-studio: c’entrano i genitori d’arte

Oltre accuse che, nel web, le danno della “raccontata” nell’industria musicale, in quanto figlia d’arte, Angelina Mango prosegue la sua corsa ad Amici 22 di Maria De Filippi, seppur alternando i momenti di gloria a quelli crisi. Reduce dalla prima posizione raggiunta nella classifica dei singoli su iTunes Italia, con il rilascio del primo singolo ad Amici, Voglia di vivere , la figlia dell’ex Matia Bazar e il compianto cantautore poeta Pino Mango, non riesce a trattenere la commozione mentre é in sala canto, nel mezzo delle prove che l’attendono per la registrazione della nuova puntata domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi. In scaletta per lei é prevista una performance di canto sulle note di Glicine, e la cantante allieva di Lorella Cuccarini , seguita alle prove da una vocale coach, si lascia andare ad uno sfogo, pensando all’amore nutrito per i genitori. “L’architetto dovevo fare- esordisce in lacrime, Angelina Mango non riuscendo quindi a proseguire la lezione di canto in modo canonico. E a farle eco é poi la vocale coach, che invece approva in pieno che la giovane esterni le sue emozioni- “quando apri quel rubinetto ci tocca… Ed é fondamentale”. Insomma a detta dell’esperta di canto Angelina Mango deve lasciarsi andare, perché il fare musica fa rima anche con il mettersi a nudo, in un invito generale a fare altrettanto. E nel momento intimista, tra una lezione e l’altra, forte é poi per Angelina il ricordo di Pino Mango, il compianto papà d’arte che veniva a mancare di recente, stroncato da un infarto.

Angelina Mango rischia alla nuova puntata di Amici 22?

“Nella canzone che ha scritto mio padre, lui dice ‘nella mia città c’é una casa bianca con un glicine in fiore”. Insomma, Glicine di Noemi, che é nella set-list del nuovo domenicale di Amici 22, tocca nel profondo Angelina Mango, in quanto é una canzone che lei sente molto sua, anche se non é scritta da lei. Riuscirà la figlia d’arte a non farsi sopraffare dall’emozione, quando eseguirà la cover della canzone sanremese? Nel frattempo, mentre si avvicina il via al serale a numero chiuso di Amici 22, si fa sempre più alto il rischio di eliminazione per tutti gli allievi cantanti e ballerini, concorrenti al talent show. Inoltre, particolarmente discussa é in queste ore la vicenda choc “noce moscata”, da cui sarebbe dipesa l’eliminazione di Tommy Dali.

Uno dei brani assegnati ad Angelina le fa venire in mente sua madre e durante le prove le emozioni prendono il sopravvento… #Amici22 pic.twitter.com/e1FjxsYYZM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 13, 2023

