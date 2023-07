Amici 22, Angelina Mango: Ci pensiamo domani é disco di platino/ Le reazioni al nuovo traguardo

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango consegue il disco di platino

Reduce dalla popolarità raggiunta in occasione della partecipazione ad Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango raggiunge l’upgrade del primo disco di platino!

Intenta a lasciare il segno nella music farm made in Italy, la figlia d’arte della lead-voice storica dei Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto cantautore Pino Mango, Angelina segnava l’esordio al talent show di Maria De Filippi, a cui prendeva parte negli scorsi mesi come concorrente cantautrice, presentando il primo singolo Voglia di vivere. Con la partecipazione al talent in onda in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Amici 22, la lucana ha conseguito in poco tempo l’ambita popolarità e ora non manca per l’artista figlia d’arte il tanto ambito successo. Dopo il rilascio del primo album titolato come il primo singolo -Voglia di vivere- Angelina Mango consegue la certificazione di disco di platino targata “FIMI”, con il nuovo singolo estivo dal titolo Ci pensiamo domani.

La certificazione, relativamente ai dati di vendita dei singoli aggiornati alla 28esima settimana di vendite raccolti dalla “Federazione dell’industria musicale italiana”, vede quindi Angelina Mango conseguire la prima certificazione Platinum di vendite musicali, all’attivo in carriera, con il singolo estivo, lanciato ad Amici 22. Così come si apprende alla visione del nuovo update di un post condiviso da FIMI via Instagram.

La reaction di Angelina Mango al nuovo traguardo

E nel mezzo di un tripudio di interazioni tra gli internauti, che si registrano nel web e a margine della notizia del nuovo disco di platino, Angelina Mango rompe il silenzio social palesandosi al settimo cielo per il nuovo traguardo. A corredo di un post contenente una foto che la ritrae in una posa artistica da bambina, Angelina rilascia il messaggio entusiasta: “Oh, sta qua ha fatto il disco di platino…”.

Insomma, la carriera artistica di Angelina Mango é appena iniziata ma già sembra maturare i primi frutti. Nel frattempo, anche la band ex Amici, The Kolors, raggiunge un importante traguardo musicale…

