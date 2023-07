Amici 22, Angelina Mango: Ci pensiamo domani é il tormentone?/ Prima su Spotify: le posizioni in classifica

Amici 22, Angelina Mango conquista una nuova playlist di Spotify Italia: il traguardo post-talent show

Angelina Mango potrebbe rivelarsi la reginetta dell’estate 2023 made in Italy, dal momento che dopo il successo raggiunto ad Amici 22 é ai vertici nella playlist “Estate” su Spotify Italy. La figlia d’arte dell’ex lead-voice dei Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto Pino Mango, nonché talento uscente di Amici 22 di Maria De Filippi risulta essere particolarmente influente nella music farm italiana, con il primo Ep post talent-show presentato in anteprima assoluta ad Amici 22. Nel corso dell’ultima edizione della scuola delle arti canto e ballo, di Maria De Filippi, la cantautrice lucana ha sfoderato il suo talento di figlia d’arte conquistando il consenso di pubblico e critica, fino all’accesso alla puntata finale dove si é qualificata seconda alle spalle del vincitore di Amici 22, il ballerino latinista Mattia Zenzola.

Ma, intanto, candidata per il titolo di tormentone dell’estate, nella sfida che la vede protagonista di un confronto in musica con le nuove leve e vecchie glorie, Angelina Mango si fa valere su Spotify Italia, in data 2 luglio 2023. Nella nota piattaforma di streaming online dedicata ad ascolti e ascoltatori, la figlia d’arte ed Amici 22 infatti primeggia nella playlist di canzoni estive – “Estate 2023“- conquistando il primo podio con il singolo estivo estratto dall’Ep Voglia di vivere, “Ci pensiamo domani”.

A seguire, sul secondo e terzo podio, poi troviamo rispettivamente la band ex Amici The Kolors con Italo-disco seguita dal trio Fedez, l’ex Amici Annalisa

e Articolo 31 con “Disco Paradise”. Un trietto che vede il podio di “Estate 2023” conquistata dai talenti uscenti del talent show di Maria De Filippi, Amici.

Fuori dalla Top 3 di “Estate 2023” e alle spalle di Angelina Mango…

La quarta posizione, nella playlist di Spotify Italia dedicata alle canzoni della bella stagione, é assegnata all’ex Amici Annalisa con Mon Amour. Quinta classificata é la proposta Rubami la notte di Pinguini tattici nucleari.

Insomma, la figlia d’arte e vincitrice del circuito canto ad Amici 22, Angelina Mango, sembra imporsi come la Regina dell’estate 2023, sbaragliando la concorrenza musicale a suon d’influenza esercitata sulla piattaforma di streaming, Spotify Italia.

