Amici 22, Angelina Mango conquista il doppio platino con “Ci pensiamo domani”/ La reazione é virale

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango consegue un nuovo disco di platino

É inarrestabile il successo di Angelina Mango, che con il singolo estivo, “Ci pensiamo domani”, ottiene una nuova certificazione di vendite musicali. “FIMI”, la “Federazione dell’industria musicale italiana” che rilascia le certificazioni per la musica e gli artisti musicali, accredita il singolo Ci pensiamo domani della cantautrice lucana uscente all’ultima edizione di Amici, Amici 22, come un doppio disco di platino. Il singolo, che é ora insignito della nuova certificazione di vendite musicali, é uno tra i brani favoriti nelle principali playlist musicali all’attivo su Spotify Italy come “Generazione zeta”, la Top-list che annovera i brani e gli artisti più influenti tra quelli rappresentativi della nuova generazione.

Il nuovo singolo che Angelina Mango presentava al debutto TV nell’industria musicale al talent show di Amici 22 di Maria De Filippi, Ci pensiamo domani, é certificato doppio disco di platino per le oltre 200mila copie vendute. Di fatto, il brano contenuto nel primo vero album di inediti dell’ex Amici 22 nonché figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango può dirsi uno tra i tormentoni dell’estate 2023 in musica. E, intanto, la stessa Angelina Mango non risparmia una pronta reaction social, alla notizia del nuovo upgrade musicale.

Angelina Mango é al settimo cielo per il nuovo disco di platino

“Sono doppiamente onorata per questo platino”, rilascia per iscritto Angelina Mango, tra le righe della caption che correda il nuovo post da lei condiviso via Instagram. Lo stato social del nuovo traguardo, intanto, scatena tra le reaction più disparate nel web, perlopiù positive e di esultanza degli internauti. E tra questi spicca in particolare il commento a caldo del vincitore al talent di Amici 22, alle spalle del quale si é classificata seconda Angelina Mango: “Troppo felice”, commenta a caldo il ballerino pugliese.

E, intanto, Belen Rodriguez vuota il sacco con il nuovo compagno, Elio Lorenzoni.











