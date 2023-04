Amici 22, Angelina Mango é la vincitrice?/ Il pronostico

Amici 2023, Angelina Mango é la vincitrice annunciata? La critica dei giornalisti insinua il dubbio

Angelina Mango é la favorita, tra i talenti concorrenti in corsa per il titolo di vincitore di Amici 2023. O almeno questo é stando a quanto emerge dal rinnovato daytime di Amici 2023, datato 7 aprile 2023, occasione in cui in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity vanno in onda le immagini delle reaction a caldo che i concorrenti registrano rispetto alle sentenze della critica più o meno positive e o più o meno negative pervenute da parte dei giornalisti. Opinioni quest’ultime rilasciate via stampa, sulla base delle performance ad oggi registrate dai talenti ballerini e cantanti che al serale di Amici 2023 in onda il sabato sera si sfidano per un posto alla finale del talent, con in palio il montepremi e altri riconoscimenti al talento.

E tra le sentenze della critica pervenuta dalla sala stampa, fioccano parole d’elogio per Angelina Mango, che non a caso può, ormai, dirsi la preannunciata vincitrice del talent di Maria De Filippi in corso. “VABBÉ LA VEDREMO A SANREMO 2024 -é la previsione critica rilasciata da Quotidiano Nazionale, che vede Angelina Mango una giovane promessa della musica made in Italy tanto da consacrarla come futura concorrente al debutto festivaliero alla gara della canzone, per l’edizione Sanremo 2024-, […] LEI È OGGETTIVAMENTE DI UN ALTRO PIANETA RISPETTO A TUTTI. GUARDA GLI ALTRI CANTANTI DALLA LUNA E NON PUÒ CHE VEDERLI PICCOLI PICCOLI

QUOTIDIANO NAZIONALE”.

Ma non é tutto. Perché, poi, si aggiungono altre parole d’elogio della stampa per la figlia d’arte dell’ex lead-voice dei Maria Bazar, Laura Valente, e il compianto cantautore e poeta Pino Mango, che consacrano Angelina come una popstar mancata: “L’ITALIA È QUEL PAESE IN CUI UNA CANTAUTRICE POP COME ANGELINA INCIDE DIVERSI SINGOLI, ANCHE BELLI SOTTOLINEIAMOLO, MA PER FARSI CONOSCERE, SEGUIRE, DIRE CHE È BRAVA E AMARE DAL PUBBLICO, DEVE NECESSARIAMENTE ANDARE IN UN TALENT. E NON È UNA CRITICA AI TALENT SHOW, ANZI IN CASI COME QUESTI PER FORTUNA CHE ESISTONO. È QUEL NECESSARIAMENTE CHE RENDE TUTTO TOTALMENTE SBAGLIATO.- ALL MUSIC ITALIA”.

Che Angelina Mango sia, quindi, destinata ad agguantare la vittoria di Amici 2023?











