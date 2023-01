Amici 22, Angelina Mango e Samuele Segreto una coppia?/ Maria De Filippi divide i fan

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango e Samuele Segreto sono una coppia?

La nuova puntata domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi vede la conduttrice anticipare sibillinamente l’inizio di un nuovo amore tra i concorrenti, Angelina Mango e Samuele Segreto. Nel dettaglio, al rinnovato appuntamento TV del talent show datato 8 gennaio 2023, Maria De Filippi incalza il ballerino e allievo nel ballo di Emanuel Lo, rispetto all’ultima posizione che occupa nella classifica parziale data dalla gara domenicale di ballo giudicata da Rossella Brescia e nella classifica complessiva, data dalla media delle votazioni di più classifiche stilatesi nel talent show. Nel dialogo intimista, poi, si evince che il ballerino stia attraversando un momento difficile in generale e non solo nella danza, in primis dal punto di vista sentimentale, con tanto di allusioni ad una frequentazione intima complicata con Angelina Mango.

“Samu come va?”- dichiara quindi Maria De Filippi, incalzando il ballerino sul periodo non proprio edificante, e lui replica: “Male…alti e bassi”. La conduttrice quindi prosegue, tacciando il ballerino di pessimismo cosmico: “sempre bassi hai…”. Samuele Segreto prova a sfilarsi dalle critiche: ” sto cercando di non farli subentrare nella danza…”. La conduttrice poi lancia quello che si preannuncia essere lo scoop di un nuovo flirt in corso nella scuola dei talenti tra lui e Angelina Mango, che non sarebbe idilliaco ma fatto di up&down, che sarebbero alla base di una crisi artistica di lui: “ma ci parli con quella che hai accanto o no? …Lui ha una gran padronanza nella danza, ma é imbarazzante nella vita privata… un disastro”.

Maria De Filippi lancia il gossip esplosivo

Insomma, la frequentazione intima tra Samuele Segreto e Angelina Mango ci sarebbe, ma a quanto pare il ballerino non riuscirebbe ancora a trovare la chiave per fare breccia nel cuore della cantante e figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango. Ma la speranza della nascita della una nuova coppia ad Amici 22 non si spegne: “Però pian pian cresceremo…”, si auspica per prima Maria De Filippi. E la conduttrice non é la sola a maturare la speranza del via ad un nuovo flirt ad Amici 22. Anche i fandom dei due talenti fanno, in gran percentuale, il tifo sfegatato affinché Samuele e Angelina si rivelino la nuova coppia del talent show, sulla scia di quello che sembra essere un sentimento appena sbocciato tra i due. Tuttavia, non mancano le polemiche sul preannunciato flirt, con i telespettatori più critici tra gli utenti nel web, che via social tacciano il talent di forzare i giovani concorrenti a creare dinamiche in amore al fine di fare headlines, accalappiarsi visibilità mediatica e fare incetta di ascolti tv.

la mattinata traumatica pronta ad essere migliorata con samuele segreto #amici22 pic.twitter.com/cHp9TVP2oB — sindy; in my ndg and samusecret era ❦ (@ssonopermalosa) January 9, 2023

2ª stagione di: immagina essere guardata così da samuele segreto #amici22 pic.twitter.com/9G5m4quEcF — leli 🤍🖤 samusecret era (@eeelisxa) January 8, 2023















