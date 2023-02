Amici 22, Angelina Mango e Wax da nemici ad amanti?/ Il gesto che insinua il dubbio

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango si avvicina a Wax e…

Mentre si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, Wax e Angelina Mango rendono piccante il gossip che li vede protagonisti di un amore top secret. Mentre lei si dichiara felicemente fidanzata e lui impegnato con il Mattia introspettivo, nel mezzo del gossip dei fan che nel web scommettono su un loro amore celato, i due si palesano sempre più vicini.

“Mi vergogno”, dichiara lei in una ennesima confidenza intimista con il compagno di studio cantautore, nella scuola dei talenti. Accade nel mezzo delle prove che i due tengono in vista della puntata domenicale del talent, con Angelina che sembra palesarsi in preda all’insicurezza per via di una canzone di difficile preparazione. “Se a te fa cagare, me lo devi dire, Wax”, prosegue quindi la figlia del compianto Pino Mango, nel dialogo con il confidente intimo. I due sembrano essere più vicini che mai, o almeno questo si direbbe agli occhi dei rispettivi fandom.

Che stiano nascondendo un sentimento sul nascere, in TV? Il dubbio nasce spontaneo nell’occhio-pubblico. E, intanto, inaspettatamente il competitivo Wax tiene a rassicurare Angelina rispetto al suo operato, nella preparazione della nuova canzone: “Mamma, perché dovrei dire il contrario. Credimi…bello… sono stupito… sono contento per te”.

Web approva la vicinanza di Wax e Angelina Mango

E i telespettatori possono solo gioire, nella speranza che possa ufficializzarsi una storia d’amore tra i due cantautori di Amici 22, dopo che Wax si é recentemente detto intollerante alla figlia d’arte, perché eternamente “prima della classe”. “Ha rotto i coglioni questa Angelina”, tuonava lui a margine dell’ennesima prima posizione da lei raggiunta nella competizione tra i talenti cantanti, relativamente alla classifica degli ascolti in attesa su Spotify Italia.

“I miei enemies to lovers… vi shippo”, si legge intanto, non a caso, tra i commenti degli utenti che, via social, approvano la vicinanza tra ex nemici e sospetti amanti.

