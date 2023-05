Amici 22, Angelina Mango fuori dalla finale come LDA?/ “Non é stata la migliore..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango rischia la promozione alla finale?

Contrariamente ai sondaggi web che la promuovono al titolo di candidata favorita alla vittoria finale di Amici 22, Angelina Mango riceve un’aspra valutazione critica in pagella. L’occasione é la valutazione critica a prima firma della stampa, che giunge sul conto dei talenti ballerini e cantanti in corsa per un posto alla finale di Amici 22, la cui messa in onda é attesa per il 14 maggio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. La pagella, concernente il settimo serale che anticipa la semifinale e la finale di Amici 22, nel corrente mese di maggio 2023, vede la stampa dividersi sul conto della figlia di Laura Valente e il compianto Pino Mango, il che potrebbe anticipare per Angelina un destino in comune con il figlio di Gigi D’Alessio , LDA, ossia la mancata qualificazione alla finale di Amici.

Lo scorso anno, relativamente all’edizione del talent di Maria De Filippi targata Amici 21, il figlio d’arte Luca D’Alessio in arte LDA non riusciva a qualificarsi alla puntata finale del talent show, su votazioni espresse dai giudici adibiti al serale Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino. Questo, nonostante il consenso dell’occhio pubblico, rappresentato principalmente dal fandom attivo via social. E la mancata qualificazione di Angelina alla finale di Amici non si direbbe un’ipotesi da escludere. Almeno non secondo la critica che la figlia d’arte come LDA riceve alla nuova pagella stilata dalla stampa, relativamente al settimo serale di Amici 22.

Angelina Mango divide la stampa

“Angelina – Voto: 6 – si rileva tra le parole nella aspra valutazione della critica dei giornalisti -. Un segnale di luca in una serata da ospite. Angelina la regala con ‘Stay’ di Rihanna: dopo un’iniziale passeggiata, i colori si accendono nell’acuto del ritornello del brano: la collaborazione con Michele Bravi è alle porte, o almeno i due sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda. Spuntarla su Wax in stato di grazia nell’interpretazione del guanto di sfida con ‘Ancora’ di De Crescenzo, la dice lunga sui crediti acquisiti all’interno del programma”. La sentenza della stampa che stronca la reputazione della eterna “prima della classe canto”, poi, prosegue: “Forse è l’emozione della sfida, ma non è stata la sua serata migliore. Seconda settimana di ascolto invece per ‘Ci pensiamo domani’, il brano sembra crescere ogni volta che lo ascoltiamo, ma ancora non sembra entrare, spalancare le porte, come in ogni sua esibizione. (Fanpage.it, Vincenzo Nasto)”. La reaction a caldo di Angelina Mango? “Ok, io mi sentivo molto bene in tutte le esibizioni.. in cuor mio so quello che ho dato, spero che sia arrivato a molte persone.. -fa sapere, visibilmente dispiaciuta-, mi spiace che alcune cose non arrivino ma penso che sia normale che ogni tanto accada questo.. il brano entrerà, pure a Vincenzo”.

Tuttavia, d’altro canto non manca una compagine della stampa che elogia la figlia d’arte di Amici 22: “Angelina – Voto: 9 – E’ nata una stella. Con ‘Stay’ di Rihanna ci trasporta in un mondo in cui a regnare è l’emozione; poi con un acuto raggiunge l’apice della perfezione dimostrando non solo le sue grandi doti vocali, ma anche l’impegno costante che mette in ciò che fa”. La valutazione positiva, quindi, prosegue: “‘Ancora’ di Euardo De Crescenzo è senza ombra di dubbio la sua migliore esibizione della serata che non l’ha vista risparmiarsi in nulla. E’ un piacere ascoltare nuovamente il suo inedito ‘Ci pensiamo domani’ che, esattamente come ‘Anni 70’ di Wax, ha tutte le carte in regola per diventare una hit estiva da canticchiare sotto l’ombrellone dal momento che già al secondo ritornello inizi ad intonarla. (Ilgiornale.it, Cristina Balbo)”.











