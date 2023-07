Amici 22: Angelina Mango sorprende al tour di Tiziano Ferro/ Web in tilt per il duetto “Ci pensiamo domani”

Angelina Mango conquista il palco del tour di Tiziano Ferro: il nuovo traguardo post-Amici 22

Angelina Mango é un fenomeno musicale inarrestabile, tanto che dopo la popolarità raggiunta ad ‘Amici 22 di Maria De Filippi’ e un instore tour promozionale dell’Ep Voglia di vivere, in vista del via al tour “TZN2023”, debutta sul palco di Tiziano Ferro. Il nuovo traguardo che giunge a beneficio della seconda classificata nell’ordine di arrivo alla puntata finale di Amici 22 si registra sul palco della nuova data del tour del cantautore di Latina, prevista nella regione Sicilia.

Più precisamente, nel mezzo dell’evento siciliano tenutosi live allo Stadio San Filippo di Messina, Tiziano Ferro chiama sul palco del tour, ad esibirsi con lui come special guest, Angelina Mango, in un duetto inaspettato e sorprendente per i rispettivi fandom dei due artisti. Nelle ore serali della data evento del 4 luglio 2023 , via social sono infatti virali le immagini del duetto di Tiziano Ferro e Angelina Mango, condivise dai fan dei due artisti in una moltitudine di post, perlopiù video.

Mentre il singolo estivo estratto dal primo Ep post-Amici 22, Ci pensiamo domani, segna il traguardo dei primi 13 milioni di ascolti in streaming su Spotify Italia, Angelina Mango conquista quindi anche la collaborazione live con Tiziano Ferro. Un momento che in particolare fa sognare i fandom dei due artisti con il duetto sulle note di una canzone cult di Ferro, Indietro, e il singolo che si candida al tormentone dell’estate italiana, Ci pensiamo domani.

Web in tilt per il duetto inaspettato

E non mancano parole d’elogio per la cantautrice lucana e figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango. Tiziano introduce Angelina Mango tra i “nuovi artisti con un’energia nuova, vera, potente e voglio l’abbraccio della Sicilia per una ragazza che sta facendo un percorso bellissimo…”.

Nel frattempo, intanto, la pagina Twitter dedicata alle news di Amici, Amici news, fa incetta di interazioni social di consenso con un video che immortala alcuni highlights del duetto di Angelina Mango e Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro canta l’inedito di Angelina insieme a lei ❤️ pic.twitter.com/M6OAir1bAv — AMICI NEWS (@amicii_news) July 4, 2023



