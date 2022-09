Amici 22: Anna Pettinelli assente /Silenzio rotto: “Farò sempre parte..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Anna Pettinelli lancia un messaggio inaspettato nel mezzo della sua assenza dallo studio e…

La prima puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, andata in onda il 18 settembre 2022 su Canale 5, ha visto la grande assente in studio, Anna Pettinelli, finire al centro dell’attenzione mediatica. Complice la sua uscita di scena dal talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, che all’edizione appena avviata non la vede confermata nella cattedra dei professori con Veronica Peparini, la voce RDS é tornata a far parlare di sé al nuovo debutto TV di Amici con un post, di auguri destinati ai nuovi talent della scuola più amata dagli italiani, per il percorso scolastico che li vedrà protagonisti in TV, tra lezioni di canto e ballo sotto l’occhio pubblico indiscreto dei telespettatori. Il messaggio della Pettinelli, al contempo, sembra voler essere una chiara replica al chiacchiericcio che vede la sua assenza ad Amici 22 dettata da possibili frizioni tra lei e la produzione del talent, inclusa la timoniera e produttrice TV Maria De Filippi.

La replica di Anna Pettinelli ai sospetti di possibili frizioni con Maria De Filippi e Amici

“Quando metti la maglia di Amici sai che sarà per sempre, io per sempre farò parte di questo sogno che inizia nuovamente oggi”, é il messaggio che Anna Pettinelli nello specifico lancia via social, a corredo di un post che la immortala con indosso la maglia stilizzata con il logo del talent- In bocca al lupo ai ragazzi”. E il messaggio, poi, prosegue appianando le storiche querelle che vedevano la voce RDS protagonista di scontri accesi al talent con l’acerrimo rivale collega, Rudy Zerbi, in un augurio di buon anno scolastico rivolto a tutti gli insegnanti di ruolo di Amici 22, inclusa Arisa, rientrata al talent come sua sostituta: “A tutti i professori, quando dico tutti dico proprio tutti”. Infine l’augurio alla produzione del talent, in particolare alla conduttrice: “In bocca a lupo a Maria, vi seguirò da casa con un affetto enorme. Buon lavoro, in bocca al lupo, baci”, conclude il messaggio di Anna Pettinelli.

Ed é, quindi, con questo nuovo post condiviso via social che Anna Pettinelli spegne i pettegolezzi su dei presunti dissapori con Amici, che avrebbero provocato la sua assenza al talent. Questo, mentre si fa incessante la voce che vedrebbe Anna Pettinelli protagonista di una nuova collaborazione con Maria De Filippi per la produzione di un format TV e non é escluso che si stia pensando ad un programma cucito su misura da Queen Mary per un debutto da conduttrice TV della voce RDS, che possa subentrare nel palinsesto Mediaset al posto di Temptation Island, ormai andato cancellato.

