Amici 22/ Anticipazioni 20 settembre 2022: Mattia confermato, Ludovica é l’hip-hop di Emanuel Lo

Anticipazioni Amici 22 di Maria De Filippi, il daytime pomeridiano parte il 20 settembre

Il pomeriggio di Canale 5 del 20 settembre 2022 dà inizio al daytime della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22, e il rinnovato appuntamento pomeridiano presenterà al pubblico tv gli ultimi due candidati promossi al titolo di allievi della scuola più amata dagli italiani. Il primo daytime segue alla prima puntata domenicale di Amici 22, che -come preannunciato dalle annesse anticipazioni tv seguite alle registrazioni del 14 settembre- ha presentato 17 tra i 19 concorrenti ammessi nella scuola di Maria De Filippi, con la conduttrice che ha dato la linea al debutto del talk Verissimo, fermando la messa in onda dello special Amici, ad un momento cruciale. Il che ha dato vita ad una serie di contestazioni infuocate tra i telespettatori. Una polemica esplosa in rete, a margine della mancata trasmissione delle immagini dell’esame di sbarramento del beniamino latinista del pubblico, Mattia, che alla scorsa edizione di Amici 21 è diventato protagonista di un ritiro dal talent, dovuto all’infortunio ad un piede. Mattia Zenzola lasciava la scuola ricevendo però la promessa dell’insegnante Raimondo Todaro che Amici gli avrebbe concesso una seconda chance, di rinnovare la sua candidatura per il banco al talent show di Canale 5.

E proprio al primo appuntamento del daytime di Amici 22, Mattia Zenzola appare in tv per il fatidico momento, tanto atteso dal pubblico, quello del risultato del suo esame di sbarramento, che stando alle relative anticipazioni tv fornite da Amici news vedono il giovane promosso come ballerino latinista, dal mentore Raimondo Todaro. Ma non è tutto.

Ludovica e Mattia sono gli ultimi tra i 19 allievi ammessi ad Amici 22

Perché, inoltre, l’appuntamento tv pomeridiano di Amici 22 di Maria De Filippi darà spazio all’esame di sbarramento dell’altra ed ultima tra i 34 candidati presentatisi al talent per un banco di studio, si tratta di Ludovica Grimaldi. La ballerina modern spicca per particolari doti nell’hip hop e, non a caso, convince la new-entry tra i professori di Amici di Maria De Filippi, Emanuel Lo, a concederle un banco per un un anno scolastico in tv.

Con Mattia Zenzola e Ludovica Grimaldi la classe dei concorrenti di Amici 22 può, ufficialmente, dirsi formata, per un totale di 19 allievi ammessi: 13 i ragazzi concorrenti e 6 le ragazze concorrenti. Che la disparità numerica tra il sesso forte e il gentil sesso possa rivelarsi uno svantaggio per la quota rosa, nella competizione di Amici 22.

