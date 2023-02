Amici 22/ Anticipazioni registrazione puntata 19 febbraio: Jore eliminato e Angelina al serale?

Amici 22, anticipazioni registrazione puntata 19 febbraio 2023

Oggi venerdì 17 febbraio 2023 si registra una nuova puntata del pomeridiano di Amici 22 che andrà in onda domenica 19 febbraio a partire dalle 14 su Canale 5. Alla conduzione come sempre Maria De Filippi, affiancata dal cast dai professori composto da: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa per il canto; Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per il ballo.

Gli allievi tornano a mettersi alla prova di fronte ad una giuria esterna per tentare di conquistare il primo posto e avere la possibilità di conquistare l’ambita maglia dorata del serale. Ricordiamo infatti che l’ultima fase del programma, quella che poi proclamerà il vincitore di questa edizione, è ormai sempre più vicina, motivo per il quale la sfida tra gli allievi sprovvisti di maglia dorata è serratissima. Al momento solo Ramon e Isobel, entrambi ballerini allievi di Alessandra Celentano, sono riusciti a conquistare la maglia del serale. Chi sarà il prossimo a riuscirci?

Amici 22, anticipazioni: Jore e Piccolo G a rischio, Angelina al serale?

Nuove sfide attendono la classe di Amici 22. La classifica che verrà stilata oggi potrebbe non solo dare nuove maglie dorate, ma potrebbe anche causare l’eliminazione o la sostituzione di alcuni allievi. A rischio ci sono Jore e Piccolo G, già avvertiti da Rudy Zerbi domenica scorsa. Il prof ha fatto entrare nella scuola Mezkal, un nuovo cantante che Rudy potrebbe decidere di sostituire a uno dei due allievi citati. Cosa accadrà?

Tornando poi alla sfida tra cantanti, potrebbe essere Angelina Mango oggi a ottenere la maglia dorata. Lorella Cuccarini le ha infatti promesso che, qualora arrivasse nuovamente prima, la maglia de serale sarebbe sua di diritto. Ce la farà?

Amici 22, ospiti, prove e allievi rimasti

Non mancheranno nella nuova registrazione di Amici 22 ospiti musicali, che scopriremo con l’arrivo delle anticipazioni. Ricordiamo che la classe di Amici 2022 è ad oggi composta da: Cricca (Giovanni Cricca, canto), Maddalena Svevi (ballo), NDG (Nicolò di Girolamo, canto), Megan Ria (ballo), Federica Andreani (canto), Aaron Cenere (canto), Niveo (Marco Fasano, canto), Gianmarco Petrelli (ballo). Piccolo G (Giovanni Rinaldi, canto), Ramon Agnelli (ballo), Wax (canto), Samu (Samuele Antinelli, ballo), Mattia Zenzola (ballo latino), Angelina Mango (canto), Isobel (ballo), Benedetta (ballo), Paky (ballo) e Mezkal (canto).

