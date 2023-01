Amici 22/ Anticipazioni registrazione puntata 22 gennaio: Samu battuto da Patrick?

Amici 22, anticipazioni registrazione della puntata del 22 gennaio 2023: nuove sfide di canto e ballo

Oggi 17 gennaio 2023 gli allievi di Amici 22 tornano nello studio di Canale 5 per una nuova registrazione del pomeridiano, che andrà in onda domenica 22 gennaio a partire dalle 14. Alla conduzione come sempre Maria De Filippi, affiancata dal cast dai professori composto da: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa per il canto; Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per il ballo.

I ragazzi di Amici 2022 tornano in studio dopo una settimana molto movimentata, durante la quale tanto si è parlato dei provvedimenti disciplinari che hanno colpito alcuni dei ragazzi, portando all’eliminazione di due di loro. Tornano però pronti a mettersi alla prova con le classifiche stilate da giudici esterni. Ricordiamo che i primi classificati delle gare di ballo e di canto avranno la possibilità di presentarsi davanti al proprio professore di appartenenza per tentare di ottenere la maglia del serale.

La classe di Amici 22 torna a mettersi in discussione di fronte ad una commissione di giudici esterni. Prima però bisognerà sciogliere alcuni nodi rimasti dalla scorsa settimana. Il primo riguarda la sfida congelata di Samu contro Patrick. Francesca Bernabini ha infatti chiesto una comparata tra i due ragazzi, non riuscendo a scegliere tra loro; chi siederà al banco di Amici?

Non mancheranno poi compiti speciali nel corso della nuova puntata domenicale di Amici 22. Uno è quello che la maestra Celentano ha assegnato alla nuova arrivata Eleonora, allieva di Raimondo Todaro. Alessandra è infatti convinta che la ragazza non sia una ‘eccellenza’, motivo per il quale farla entrare nella scuola a così poco tempo dal serale è stato un errore.

Amici 22, ospiti, prove e allievi rimasti

Non mancheranno dunque sfide ma ospiti musicali, che scopriremo con l’arrivo delle anticipazioni. Ricordiamo che la classe di Amici 2022 è ad oggi composta da: Cricca (Giovanni Cricca, canto), Maddalena Svevi (ballo), NDG (Nicolò di Girolamo, canto), Megan Ria (ballo), Federica Andreani (canto), Samuel Segreto (ballo), Aaron Cenere (canto), Niveo (Marco Fasano, canto), Gianmarco Petrelli (ballo). Piccolo G (Giovanni Rinaldi, canto), Ramon Agnelli (ballo), Wax (canto), Samu (Samuele Antinelli, ballo), Mattia Zenzola (ballo latino), Angelina Mango (canto), Isobel (ballo), Eleonora Cabras (ballo) e Vanessa Bellini (ballo).

